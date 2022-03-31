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الاقتصادي
«أوبك بلس» يرفع الإنتاج من النفط 432 ألف برميل يومياً
الاجتماع القادم لـ«أوبك بلس» الشهر المقبل
31 مارس 2022 19:07

لندن (وكالات) اتفق تحالف «أوبك بلس» في اجتماعه اليوم على الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية، والالتزام باتفاقه القائم لزيادة إنتاج النفط في مايو بنحو 432 ألف برميل يومياً.
أعاد «أوبك بلس» التأكيد على تعديل خط الأساس، وخطة تعديل الإنتاج، وآلية تعديل الإنتاج الشهرية -التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر للتحالف- وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 432 ألف برميل يومياً لشهر مايو 2022.
وقال التحالف، في بيان، إنَّ استمرار أساسيات سوق النفط، والإجماع على التوقُّعات يشير إلى سوق متوازنة بشكل جيد، كما أنَّ التقلّبات الحالية ليست ناجمة عن الأساسيات، ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية المستمرة.
تصدى التحالف لدعوات متكررة من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية بضخ المزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي صعدت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية، بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
من جانبها، دعت وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري طارئ غداً الجمعة لمناقشة حالة سوق النفط، واتخاذ قرار بشأن إمكانية الإفراج عن مزيد من براميل النفط الخام من احتياطيات الوكالة، بحسب ما صرّح به المتحدث باسم وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور.
سيتم عقد الاجتماع الوزاري الـ28 لتحالف «أوبك بلس» الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بما في ذلك روسيا في 5 مايو 2022.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس أن الكويت تؤيد قرار زيادة إنتاج النفط الخام الذي اتخذه أوبك بلس.
وأضافت الوكالة أن الزيادة تعني أن إنتاج الكويت لشهر مايو سيكون 2.695 مليون برميل نفط يوميا. 

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