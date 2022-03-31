الإمارات ضمن المراكز الثلاث الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي

دبي (وام)

وصل الانفاق الاستهلاكي للمسلمين في جميع أنحاء العالم إلى 2 تريليون دولار أمريكي "7.3 تريليون درهم " في عام 2021 عبر قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة وذلك وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022 الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تحت شعار " فتح الفرص".

وعلى هامش احتفالية قرع الجرس في بورصة ناسداك دبي، تم إطلاق الإصدار التاسع من التقرير الذي يقدر نمواً صحياً بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 7.5 بالمائة.

ويقدم تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي أعدته دينار ستاندرد، شركة أبحاث واستشارات مقرها الولايات المتحدة، تحديثاً سنوياً عن النمو المستمر للاقتصاد الإسلامي العالمي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة ذات الصلة.

وتم تحديث منهجية التقرير المعياري الوطني لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وصنفت دولة الإمارات بين الدول الثلاث الأولى للعام الثالث على التوالي.

وواصلت كل من ماليزيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا تصدر الترتيب، الذي يضم 81 دولة، حيث حققت تركيا أكبر قفزة من المركز 12 إلى المركز الخامس، وتصدرت دولة الإمارات ترتيب قطاع الأزياء المحتشمة ضمن مؤشر القطاع الفرعي.

وفقًا للتقرير، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى 3.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. وارتفعت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي بنسبة 118٥ خلال عامي 2020/21 لتصل إلى 25.7 مليار دولار أمريكي من 11.8 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2019/20.