"القابضة" تستحوذ على أغلبية الحصص في "يوني فروتي"

أبوظبي(وام)

وقعت "القابضة" "ADQ" اتفاقية للاستحواذ على "حصة أغلبية" في مجموعة "يوني فروتي" ، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الطازجة عالية الجودة. و"يوني فروتي" هي شركة عالمية رائدة في مجالات إنتاج وتجارة وتوزيع ما يزيد على 100 صنف من المنتجات الطازجة، بما في ذلك التفاح والموز والتوت والعنب والحمضيات.

وتعمل المجموعة بتكامل تام على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، لتلبية الطلب من أكثر من 500 عميل في 50 دولة حول العالم، من خلال مبيعاتها التي تقارب 560 ألف طن من الفاكهة الطازجة ًسنويًا، وامتلاكها لأكثر من 14 ألف هكتار من المزارع في أربع قارات حول العالم.

وقال جيل أدوتيفي، المدير التنفيذي لمحفظة الأغذية والزراعة في "القابضة" " حرِصنا على تطوير محفظتنا لقطاع الأغذية والزراعة، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق عوائد مالية قوية، وتعزيز المرونة الغذائية في دولة الإمارات. ويتيح لنا استثمارنا في "يوني فروتي" فرصة لتطوير منصّة عالمية للمنتجات الطازجة تتكامل مع شركات محفظتنا المختصّة بسلسلة القيمة الغذائية. ونحن على ثقة بأن استثمارنا الإستراتيجي على المدى البعيد سيساعد في تسريع المرحلة التالية من نمو أعمال "يوني فروتي"، وتقوية مكانتها العالمية بصفتها رائدة في قطاع المنتجات الطازجة".

وبالنيابة عن المساهمين في مجموعة "يوني فروتي"، قالت عائلتا دي ناداي وموندين : " تتميز "القابضة" بخبرتها الواسعة في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يجعلها مساهمًا رئيسيًا ومستثمرًا مثاليًا في "يوني فروتي"، وشريكًا لنا في رؤيتنا نحو نمو قطاع المنتجات الطازجة على المستوى العالم، وفي إستراتيجيتنا الهادفة إلى اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع. ولذا، تُمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة في مسيرة "يوني فروتي"، بفضل استثمار "القابضة" ، والذي سيمنحنا فرصة لتعزيز حضورنا على المستوى العالمي، بما يتوافق مع إستراتيجيتنا التنموية بعيدة المدى". ويعتبر الاستثمار في مجموعة "يوني فروتي" من قبل "القابضة" إضافة مهمّة لمحفظة أعمالها في قطاع الأغذية والزراعة، والتي تشمل استثماراتها في شركة "لويس دريفوس" ، إحدى أكبر الشركات المتكاملة للغذاء والأعلاف والألياف والمكونات الغذائية؛ وشركة "سلال" الرائدة في المنتجات الطازجة والتكنولوجيا الزراعية؛ و"الظاهرة القابضة"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأعلاف وغيرها من القطاعات الزراعية الأخرى؛ و"مجموعة أغذية"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن إتمام هذه الصّفقة يخضع لشروط الإغلاق المعتادة، والتي تتضمن الحصول على الموافقات التنظيمية.

