مركز إقليمي للسيارات في أبوظبي

رشا طبيله (أبوظبي)



أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة غسان عبود مشروع «المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي»، وذلك في كيزاد التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي.

جاء الإعلان عن المشروع الذي يعد أحد أكبر المراكز في المنطقة لتصدير السيارات وتوزيعها والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، خلال حفل التدشين الرسمي الذي جرى تنظيمه في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب العلاقة ضمن القطاع، حيث تم الكشف خلال المؤتمر عن أنه سيتم إنجاز المشروع خلال 24 شهر أي عامين.

وأكد هؤلاء في مؤتمر صحفي أن المركز سيلعب دوراً كبيراً ليكون بوابة لإعادة تصدير السيارات في المنطقة.

ويوفر «المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي» منصة شاملة تدعم تأسيس الشراكات العالمية وتجمع البائعين والمشترين ومزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية وخدمات التمويل تحت مظلة واحدة، كما يتيح المركز لأصحاب العلاقة وصولاً سهلاً إلى الموردين وأسواق الاستهلاك الرئيسية من خلال منظومة عمل متطورة وبنى تحتية حديثة تؤمّن قدرات ربط متعدد الوسائط عبر البحر والجو والبر.

ويمتد «المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي» على مساحة 3.3 كيلومتر مربع في كيزاد، ويضم مناطق مخصصة لصالات العرض ومرافق التخزين، ومراكز لتجارة قطع الغيار ودور لمزادات السيارات وورشاً للصيانة، كما يتيح العديد من الخدمات الأخرى عبر توفيره مسارات مخصصة لاختبار السيارات، ومناطق تضم مكاتب ومساحات للأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى مقرات لمزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية الضرورية وخدمات الدعم التجاري.

كما يشكل المركز، الذي يضم مناطق اقتصادية محلية ومناطق حرة، منظومة متكاملة تسهل عمليات تجارة السيارات العالمية وجميع المنتجات المتعلقة بها، بما فيها السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات التجارية والمركبات الكهربائية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار من خلال ربط حيوي بين أسواق رئيسية تشمل مناطق أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة وشبه الجزيرة الهندية وغيرها.

وجرى تصميم المشروع المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة غسان عبود للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف الرؤية الحكومية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال تطوير تجارة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبرها.

وسيوظف «المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي» أحدث الحلول لتوفير سوق رقمية تتيح مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي أحدث توجهات واحتياجات قطاع تجارة السيارات وتصديرها، ما يضمن استمرارية إجراءات تسهيل الأعمال من خلال دعم الروابط التجارية والاقتصادية بين الهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي والمؤسسات التجارية الرائدة العاملة ضمنها.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في سبيل تطوير مرافق صناعية وتجارية حديثة تتمتع بأرقى المعايير العالمية ضمن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لها.

بدوره، قال غسان عبود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود: «تم إرساء الخطة الرئيسية لعمل»المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي«بهدف تمكينه من توفير خدمات شاملة لقطاع السيارات في المنطقة وباقي الأسواق العالمية. ونحن واثقون بأنه سيوفر العديد من المزايا التنافسية للمتعاملين بفضل البنى التحتية المتطورة التي يضمها إلى جانب الإجراءات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال والسياسات المواتية لمتطلباتهم فضلاً عن المساحات الكافية والمناسبة لكل مجالات العمل ضمن هذا القطاع».

وأضاف: «يستند هذا المركز إلى شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي وثقتنا الكبيرة بمنظومة الأعمال التي توفرها كيزاد التي شهدت في وقت سابق من العام الجاري إطلاق«المركز الإقليمي للأغذية- أبوظبي«بالتعاون مع شركة»رونجيس».

وقالت فاطمة الحمادي نائب الرئيس للخدمات التجارية وتطوير الأعمال في مجموعة موانئ أبوظبي رداً على سؤال لـ «الاتحاد» خلال المؤتمر الصحفي «نخطط لإنجاز المشروع خلال 24 شهراً».

وقالت إن« كيزاد» هي الوجهة الأمثل لمثل هذه المشاريع للبنية التحتية فيها والخبرات التقنية والخدمات اللوجستية المتكاملة التي تقدمها وقربها من الموانئ».

وأشارت أن الشراكة مع مجموعة غسان عبود تأتي لخبرتهم الطويلة لمدة 30 عاماً في هذه القطاعات وعلاقاتهم الدولية مع أكبر الموردين والشركات».

وأكدت أن تلك الخطوة ستضع أبوظبي على خريطة العالم بتجارة قطاع السيارات».

وقال ماهر عبود الرئيس التنفيذي -قطاع السيارات في مجموعة «غسان عبود» خلال المؤتمر الصحفي «إن هذا لمركز سيلعب عند إنجازه دوراً كبيراً في جعل أبوظبي بوابة لإعادة تصدير السيارات بالمنطقة والعالم».

وقدر حجم الاستثمار في المشروع بنحو 1.3 مليار درهم".