"أدنيك" تنجز 40% من أعمال بناء أكبر قاعة للمعارض على الواجهات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" عن إنجاز 40% من أعمال بناء وتشييد أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المارينا المقابلة للمركز، وتجري أعمال بناء القاعة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة على الواجهات المائية بوتيرة متسارعة تسبق الجدول الزمني المحدد بأسبوعين.

وأطلع حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ابوظبي الوطنية للمعارض، ومجموعة الشركات التابعة لها خلال زيارة تفقدية للموقع على سير أعمال البناء في القاعة التي من المقرر افتتاحها في شهر أكتوبر من العام 2022، وذلك في إطار تطوير وتوسعة مرافق مركز أبوظبي الوطني للمعارض بما يعزز تنافسية "أدنيك" وقدرتها على تنظيم واستقطاب كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات، تكريساً لمكانتها بقيادة قطاع سياحة الأعمال إقليمياً وعالمياً.



وقال حميد الظاهري:" تشكل القاعة الجديدة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تسير أعمال البناء فيها بوتيرة متسارعة إضافة نوعية لمرافق مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وداعمة لجهودنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسياحة الاعمال والسياحة الترفيهية، حيث تساهم في ترسيخ مكانة "أدنيك" باعتبارها من اللاعبين المؤثرين والبارزين في قطاع سياحة الاعمال من خلال تعزيز قدرتها على استضافة وتنظيم المزيد من المعارض والفعاليات النوعية والدولية الكبرى في مختلف القطاعات.



من جانبه، قال المهندس أحمد المنصوري، مدير الخدمات الهندسية في "أدنيك": تواكب القاعة الجديدة المكانة التي تحتلها شركة "أدنيك" بقطاع السياحة والأعمال، حيث تم تصميمها وفق طراز عالمي لتقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من المرافق والخدمات والتسهيلات، والبنية التحتية المتطورة، والتجهيزات الحديثة، ويتم تطويرها باستخدام إطار معدني صلب مغطى بصفائح الألومنيوم لتوفير المرونة والقدرة على استضافة مختلف أحجام وأنواع الفعاليات في مختلف القطاعات، فيما يمكن دخول المركبات والأشخاص إليها عبر بوابات من جميع الجهات للمساهمة في تقديم تجربة مميزة كافة المشاركين والزوار على حد سواء."