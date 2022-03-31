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الإمارات العالمية للألمنيوم تعزز التعاون التقني مع «البا» البحرينية
الإمارات العالمية للألمنيوم تعزز التعاون التقني مع «البا» البحرينية
31 مارس 2022 15:25

أبوظبي (الاتحاد)
 وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة ألمنيوم البحرين (البا)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال التقني مع إمكانية تعزيز تطبيق تقنية الإمارات العربية المتحدة وخبرتها في هذا المجال في مصهر البا.شهد حفل توقيع الاتفاقية كل من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم معالي سعيد محمد الطاير وذلك في إكسبو 2020 دبي، وبحضور عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصبح الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبدالناصر بن كلبان. كما حضر الحفل كل من الرئيس التنفيذي للإمدادات بشركة البا وليد التميمي، والرئيس التنفيذي للعمليات الإنتاجية بشركة البا د. عبدالله حبيب، ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات الإنتاج لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم سيرجي أكميتوف.
وفي إطار هذه الاتفاقية، سيسعى الطرفان لبحث سبل التعاون من أجل تعزيز الإنتاج في خط الصهر السادس في البا بما يفوق الطاقة الإنتاجية المصممة للمشروع، إلى جانب بحث تطبيق تقنيات الصهر التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في المشاريع التوسعية المستقبلية بشركة البا.
وبهذه المناسبة، صرح سعادة رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:
"سوف تساهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز شراكتنا التقنية مع الإمارات العالمية للألمنيوم، ونحن سعداء بأداء تقنية دي إكس بلس ألترا المملوكة من قبل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في خط الصهر السادس، وعازمون على العمل مع الإمارات العالمية للألمنيوم من أجل تحسين وتطوير أداء هذا الخط. كما أننا على أتم استعداد لبحث فرص التعاون الأخرى التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات التقنية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مصهر البا مع إمكانية المضي في مشروع التوسعة لخط الصهر السابع، مما سيعزز التعاون الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين – مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة".
ومن جانبه، أضاف معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، قائلاً:
"تأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين. وتعتبر ألمنيوم البحرين أولى الشركات التي اعتمدت تقنية الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو إنجاز بارز في مسيرة تطور اقتصاد دولة الإمارات القائم على الخبرة والمعرفة. وتتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمواصلة تطوير خبراتها التقنية في التطبيقات التجارية التي تدعم الأهداف الإنتاجية الطموحة لمتعامليها. وتهدف الإمارات العالمية للألمنيوم بأن تكون المورد المفضل للتقنية في صناعة الألمنيوم التي تعد أحد روافد الإيرادات النامية بالنسبة للشركة، إلى جانب تحقيقها الميزة التنافسية لعمليات الشركة التشغيلية".

شركة الإمارات للألمنيوم
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