«أبوظبي التعاونية» تطلق حملاتها الرمضانية

ابوظبي(الاتحاد)

أطلقت جمعية أبوظبي التعاونية حملاتها الرمضانية، تحت شعار «رمضانكم معانا غير».

وبدأت جمعية أبوظبي التعاونية حملاتها الخيرية لهذا العام بتخصيص مليونين ونصف مليون درهم لدعم المبادرات الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنها مبادرة الخيم الرمضانية التي سيكون عددها 30 خيمة موزعة في مناطق مختلفة من أبو ظبي والعين والظفرة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 199 ألف شخص. كما سيتم تخصيص مليون ونصف مليون درهم من إجمالي هذا المبلغ لدعم الحملات الرمضانية المختلفة والتي ستستفيد منها أكثر من مليون عائلة.أما بالنسبة إلى العروض التسويقية فإن جمعية أبو ظبي التعاونية قامت بتخصيص أكثر من 25 مليون درهم لعروض التوفير الخاصة بشهر رمضان مع حسومات تصل إلى 75%، وقد انطلقت هذه العروض منذ 23 فبراير على المستلزمات المنزلية وستستمر حتى عيد الفطر المبارك لتشمل أكثر من خمسين ألف سلعة متنوعة من المنتجات الغذائية الطازجة والمواد الاستهلاكية والضروريات اليومية والأجهزة الالكترونية.

بهذه المناسبة قال محمد الخاجة مدير التجارة والتسويق لجمعية أبو ظبي التعاونية «إن جمعية أبوظبي التعاونية تقدّم على مدار العام عروضاً تسويقية وحسومات مذهلة للمستهلكين، وهذه العروض تأخذ طابعاً خاصاً في شهر رمضان المبارك، إذ نقوم بتقديم عروض إضافية لتشمل تشكيلة أوسع من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية مما يساهم بشكل فعّال في إنعاش الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر خلال الشهر الكريم».