«تعاونية الاتحاد» توزع 20% أرباحاً نقدية

دبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد، توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، إضافة إلى توزيع نسبة 4% عائد على مشتريات المساهمين، وذلك عن أعمال التعاونية للسنة المالية 2021، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعين، الذي عقد في مقر إكسبو 2020 بدبي يوم الأربعاء. وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في2021/12/31 وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 2021/12/31. وقال ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد: إن إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين لسنة 2021 بلغت 385.867.918 درهم، منها 4% عائداً على مشتريات المساهمين من التعاونية و20% أرباحاً نقدية على رأس المال القائم، موضحاً أن التعاونية حققت أرباحاً صافية لسنة 2021، مقدارها 413.188.733 درهم، رغم التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة بين الشركات وتخفيض الأسعار بنسب وصلت إلى أكثر من 75% وعروض بطاقة تميز بنسب وصلت إلى 90%. وأشار إلى أن إجمالي المبيعات بلغ 2.201 مليار درهم في 2021، لافتاً إلى أن إيرادات تعاونية الاتحاد الكلية الإجمالية لسنة 2021 بلغت) 2.220) مليار درهم، في حين بلغت المصاريف الكلية الإجمالية 1.807 مليار درهم. وأوضح أن عدد المساهمين في تعاونية الاتحاد وصل إلى 36.659 مساهماً بنهاية عام 2021، حيث ارتفعت نسبة المساهمين 2% مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين وصلت إلى 3.028 مليار درهم، ما يعزز من قوة المركز المالي للتعاونية ومن قدراتها على التوسع والانتشار والتطور. وحول المساهمات المجتمعية ودور تعاونية الاتحاد، قال الشامسي«أنفقت تعاونية الاتحاد خلال 2021 على المساهمات المجتمعية نحو 28.49 مليون درهم، تماشياً مع استراتيجية تعاونية الاتحاد بالتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتأكيداً على دورها في خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية الاجتماعية ودفع عجلة التطور في الدولة. وبخصوص التوطين، أفاد الشامسي بأن عدد المواطنين في تعاونية الاتحاد بلغ 461 موظفاً وموظفة نهاية عام 2021، بنسبة نمو 1% بالمقارنة بعام 2020 حيث أنفقت على التوطين 11.49 مليون درهم، لافتاً إلى أن نسب التوطين التي حققتها التعاونية تعد أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص والتي وصلت للآن 37%، موضحاً أن استراتيجية التعاونية تهدف إلى المحافظة على الكوادر المواطنة وتطويرها.

