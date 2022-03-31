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«داماك العقارية» ترسي عقداً لتطوير «داماك لاجونز»
«داماك العقارية» ترسي عقداً لتطوير «داماك لاجونز»
31 مارس 2022 14:54

 دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة داماك العقارية اليوم عن إرساء عقد بناء بقيمة تتجاوز 500 مليون درهم على شركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط"، لتتولى بموجبه تنفيذ الأعمال الرئيسية في مجمع "سانتوريني" ضمن مشروع "داماك لاجونز"، الذي يعد أحدث مجتمع سكني فاخر في "دبي لاند" بالقرب من مجتمع "داماك هيلز".يشتمل العقد على بناء 847 فيلا، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء خلال شهر أبريل 2022. ستتميز هذه الفلل عند اكتمالها بتصاميم خارجية يطغى عليها اللونان الأبيض والأزرق، كدلالة على الزخارف الأنيقة التي تميز هذه الجزيرة ​​الشهيرة في البحر الأبيض المتوسط.
بهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: "لقد وقع اختيارنا على شابورجي بالونجي كشريك مثالي يشاطرنا قيمنا الخاصة، لاسيما الجوانب المتعلقة بالجودة والسلامة والتسليم في الوقت المحدد. لذا فإننا على ثقة بأن خبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع متميزة ستسهم بشكلٍ أساسي في رسم معالم داماك لاجونز وفقاً لما هو مخطط له، ولنقدم لعملائنا تجربة مجتمعية فريدة، كي نرتقي سوياً بالتنمية الحضرية في دبي، والوصول بها إلى آفاق جديدة".

داماك العقارية
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