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«دبي الوطنية للتأمين» تقر توزيع 30% أرباحاً نقدية
«دبي الوطنية للتأمين» تقر توزيع 30% أرباحاً نقدية
31 مارس 2022 14:19

دبي (الاتحاد)
أقرّت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، توزيع نسبة 30 في المائة من الأرباح النقدية وبما يعادل 0.30 درهم إماراتي لكل سهم، ما يعني أن مجموع الأرباح النقدية يبلغ 34.650 مليون درهم إماراتي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في ختام اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

وتمت مناقشة جميع البنود الواردة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والموافقة عليها. كما وافق المساهمون على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
أعرب خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن سعادته بالأداء القوي الذي حققته الشركة على امتداد عام 2021، مسلِّطاً الضوء على نتائج الاكتتاب الجيدة. 

وشدد على أن توزيع نسبة 30 في المائة من الأرباح النقدية التي بلغ مجموعها 34.650 مليون درهم إماراتي، دليل على القوة المالية والنمو المستدام للشركة.وأضاف: "على الرغم من التحديات، تمكّنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من تحقيق أداء إيجابي، ونحن ملتزمون دائماً بتعزيز عوائد المساهمين سنوياً، وذلك بفضل جميع المساهمين وفريق العمل الممتاز. مع انحسار موجة أميكرون، ثمة مؤشرات بأن دورة الاقتصاد تعود إلى طبيعتها، وآمل أن تستمر الأمور على هذا النحو. ولكن الأوضاع لا تزال غير مستقرة".
تابع الحبتور: "في الوضع الطبيعي الجديد الذي تسوده الضبابية، في حياتنا اليومية كما في قطاع التأمين، سنمضي قدماً بالاستثمار المستدام في التكنولوجيا لنتمكن من تحقيق قيمة مضافة لجميع المعنيين على الدوام. والإجراءات الممتازة التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من التبعات والتداعيات هي أيضاً ذات فائدة كبيرة".
وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: "خلال العام المنصرم الذي ساده عدم الاستقرار بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، تمكنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من تحقيق نتائج جيدة. فعلى الرغم من الظروف المتقلبة، تأقلمت الشركة سريعاً مع التغيرات في المشهد العام، من خلال إطلاق مركز الاتصال الداخلي المجهّز بأحدث التقنيات لخدمة العملاء بفعالية، وإعداد استراتيجية راسخة في مجال تكنولوجيا المعلومات تنسجم مع أولويات العمل واحتياجات السوق.
وأضاف: "أجرت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تعديلاً في رؤيتها للتحول من دعم العملاء إلى إسعاد العملاء، وفي هذا الإطار بذلت كل ما بوسعها من أجل التسريع في تنفيذ خططها للأتمتة والرقمنة بهدف تقديم خدمات متواصلة للعملاء من دون انقطاع. وكان لهذا الوصول الآمن عن بعد أهمية قصوى خلال الجائحة".

«دبي الوطنية
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