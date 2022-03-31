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الاقتصادي
1.3 % نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع
1.3 % نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع
31 مارس 2022 13:11

لندن (د ب أ)

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة أكبر من المتوقع في نهاية العام الماضي، مما يظهر مرونته في ظل تفشي متحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني القول، اليوم الخميس، إن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 1.3% خلال الربع الرابع.

وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 1%.

وقد نما قطاع الخدمات بوتيرة أسرع من تقديرات مكتب الإحصاء السابقة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة أكبر.

كما أظهرت البيانات أن انهيار الاقتصاد خلال ذروة جائحة كورونا لم يكن سيئاً مثل التوقعات السابقة.

وقد انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.3% خلال عام 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة بانخفاضه بنسبة 9.4%.
     
 

اقتصاد بريطانيا
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