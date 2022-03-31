غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سان مارينو

أبوظبي (الاتحاد)

بحث المهندس سعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ مع فابيو ريقي وزير الصناعة والحرف والتجارة والبحث التكنولوجي في جمهورية سان مارينو؛ سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز حجم التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير صناعة جمهورية سان مارينو لمقر الغرفة، يرافقه دينس كيجيتي مدير عام وكالة التنمية الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة سان مارينو والوفد الدبلوماسي المرافق لهما، وبحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

وثمّن المهندس سعيد غمران الرميثي زيارة الوفد الضّيف، مؤكداً اهتمام غرفة أبوظبي بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع جمهورية سان مارينو، وزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مُختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما لفت الرميثي إلى دور غرفة أبوظبي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائهم من مختلف دول العالم. معرباً عن استعداد غرفة أبوظبي التام للتعاون مع المعنيين في جمهورية سان مارينو، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات الممكنة للمستثمرين ورواد الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة أبوظبي.

بدوره، أكد وزير الصناعة والحرف والتجارة والبحث التكنولوجي في جمهورية سان مارينو، حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع إمارة أبوظبي والوصول بها إلى آفاق أكثر تقدماً في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالبيئة التشريعية المحفّزة والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتميز بها إمارة أبوظبي، بما يجعلها محل اهتمام للعديد من الكيانات الاستثمارية العالمية.

كما وجه فابيو ريقي الدعوة لغرفة أبوظبي للتنسيق في مجال تبادل الزيارات بين رواد الأعمال أبوظبي ونظرائهم في جمهورية سان مارينو، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة، وبالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل.