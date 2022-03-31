5 مؤسسات حكومية في أبوظبي تدعم المستثمرين في ملتقى الاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

تكاتفت جهود 5 مؤسسات حكومية في أبوظبي خلال فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2022» لإظهار الدعم للمستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن فرص لتوسيع وتطويرها أعمالهم في إمارة أبوظبي.

وتضم المجموعة التي يقودها مكتب أبوظبي للاستثمار كلاً من سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للمقيمين وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومدينة مصدر، وستشارك بفاعلية في جلسات الملتقى وفعالياته للتواصل وتعزيز قنوات الحوار بحيث تكرس كل جهة منفردة، ووفق اختصاصاتها المختلفة، الدعم اللازم للمستثمرين في العديد من المجالات، بما في ذلك تأسيس الأعمال والاستحواذ على المواهب وجمع رأس المال.

وتأتي هذه المشاركة الموحدة لعدد من مؤسسات أبوظبي الحكومية في الملتقى لتعكس الطبيعة المتكاملة لمنظومة الأعمال في أبوظبي ولإشراك المستثمرين وشرح مزايا ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة.

مكتب أبوظبي للاستثمار

ويسعى مكتب أبوظبي للاستثمار لجذب المستثمرين مباشرة إلى منظومة الأعمال التمكينية والمحفزة في أبوظبي لتطوير وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة.

وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تقدم أبوظبي مزايا واضحة للمستثمرين، بدءاً من بيئة أعمال مزدهرة وبنية تحتية متطورة، وصولاً إلى برامج حوافز جذابة ودعم حكومي راسخ. وتهيئ هذه المزايا للمستثمرين أرضية صلبة وانطلاقة قوية في السباق لتحقيق النجاح في مشهد اقتصادي عالمي سريع التغير. وتتضافر جهود منظومة الأعمال في حكومة أبوظبي مع ملتقى الاستثمار السنوي 2022 للتواصل مع المستثمرين وعرض حزم الدعم الشاملة المتاحة للشركات الطموحة والمبتكرة في جميع أنحاء الإمارة.»

مكتب أبوظبي للمقيمين

يعد مكتب أبوظبي للمقيمين جزءاً من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وقد تم إنشاؤه لدعم مجتمع الإمارة متعدد الجنسيات، وهو مخصص لمساعدة المقيمين الجدد على الاستقرار في أبوظبي ودعم تكامل ومواءمة المجتمع المتعدد الجنسيات مع الثقافة والمجتمع المحلي.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن «منظومة الأعمال التجارية والمالية المتكاملة في أبوظبي قائمة على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف الاستمرار في خلق فرص جديدة للأفراد الموهوبين والمؤسسات العالمية في ميادين عالية النمو. وتعمل المشاريع الاستراتيجية مثل برنامج «رحلة المستثمر» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على جعل عملية تأسيس الأعمال وتجديدها أو التوسع بها، أسهل وأرخص في الوقت الذي يسهم فيه مكتب أبوظبي للمقيمين في تنمية المجتمع المتعدد الجنسيات المزدهر في الإمارة.

ومن المقرر أن يزداد هذا التناغم في الاقتصاد بشكل أكبر من خلال «صندوق أبوظبي للطروحات الأولية» القادم بقيمة 5 مليارات درهم، والذي سيعزز فرص المؤسسات الخاصة في تسريع نموها، عبر إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونتطلع قدماً إلى مشاركة الفرص الاستثمارية الفريدة في أبوظبي مع مجتمعنا المتنوع في ملتقى الاستثمار السنوي 2022».



أبوظبي العالمي

تحت شعار «الاستثمار في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر»، سيلقي سوق أبوظبي العالمي، خلال مشاركته الضوء على جهوده المستمرة في تقديم منصة قوية للمستثمرين الأجانب للتجارة المستدامة والأعمال والاستثمار، تأكيداً على مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيساً للاستثمارات الأجنبية.

وشدد ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، على مكانة أبوظبي الريادية في العالم عندما يتعلق الأمر بخلق بيئة ترعى شركات الأعمال والمبتكرين والمستثمرين على حدٍ سواء.

وأضاف:«تحرص أبوظبي دوماً على أن تكون سباقة في تزويد شركات الأعمال بالمنصات اللازمة للنهوض بأعمالها وازدهارها، وتقدم هذه المبادرات مثل «الملتقى السنوي للاستثمار» فرصاً للمشاركين فيها لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في الأسواق العالمية، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويسعى سوق أبوظبي العالمي دوماً بصفته مركزاً مالياً دولياً، إلى إنشاء منظومة عمل مستدامة ومناسبة للأعمال المحلية والدولية، بدءاً من التكتلات الصناعية المتنوعة داخل قطاعات التمويل التقليدية وتلك الجديدة، وصولاً إلى دعم رحلة نموها وتطورها في المنطقة، ورفدهم بطيف واسع من الخدمات المالية وغير المالية.»

سوق أبوظبي

يعد «سوق أبوظبي للأوراق المالية» مركزاً لتداول الأوراق المالية، وثاني أكبر بورصة في المنطقة، وفي إطار هدفه الاستراتيجي لمضاعفة رأس ماله السوقي، أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق المشتقات المالية في الربع الرابع من عام 2021، مما أدى إلى إبرام اتفاقية مع «فوتسي راسل» لتطوير مؤشرات ذات علامة تجارية مشتركة، بما في ذلك مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلو تشيب» القابل للتداول«FADX15»، الذي تم الإعلان عنه في ملتقى الاستثمار السنوي. كذلك أنشأت البورصة إطار عمل لإدراج شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «SPAC» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع «SCA» في يناير. وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعتز سوق أبوظبي للأوراق المالية بمشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي، لما يشكله من منبر هام لاستعراض الفرص المميزة المتاحة للمستثمرين في البورصة التي أطلقت استراتيجيتها الشاملة العام الماضي لزيادة السيولة ودعم دورها الأساسي في تعزيز جاذبية منظومة العمل الاستثماري للإمارة، من خلال تشجيع عمليات الإدراج وتقديم المنتجات والخدمات المبتكرة».

مدينة مصدر

تعد مدينة مصدر في أبوظبي رائدة في مجال التطوير العمراني المستدام ومركزاً مهماً للبحث والتطوير، وتقود الابتكارات لتحقيق حياة حضرية أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

وقال عبد الله بالعلاء المدير التنفيذي لمدينة مصدر: «تقدم أبوظبي بيئة في غاية التطور للشركات، وتسهم مدينة مصدر بفاعلية في دعم هذا التوجه، وذلك من خلال تعزيز وتسهيل عمليات البحث والتطوير وريادة الأعمال ضمن قطاعات رئيسة، تشمل مصادر الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية، والتنقل، والصحة، والفضاء.

وتضم المدينة حالياً ما يزيد على 1.000 شركة، بدءاً من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسيات، حيث تستفيد جميعها من منظومة الأعمال الفريدة في المدينة التي تتيح بناء شبكات أعمال واستكشاف فرص استثمارية متعددة واختبار تقنيات جديدة. وتسهم مدينة مصدر، بصفتها مجمع البحث والتطوير الوحيد المعتمد في الإمارة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي جذاب يعزز التنوع الاقتصادي، ويمكّن المواهب العالمية، ويدعم التنمية المستدامة.»