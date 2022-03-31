«شراع» يكشف فرص الاستثمار بـ«الميتافيرس»

الشارقة (الاتحاد)

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ممثلة بـ "صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار جلسة نقاشية بعنوان "ويب 3: بناء مجتمع في عالم الميتافيرس"، بهدف تعزيز معارف المبتكرين والمهتمين بالتكنولوجيا بعالم الميتافيرس والتقنيات الجديدة التي تؤثر على طريقة تفاعلهم مع العالمين الواقعي والافتراضي.وجاءت الجلسة ضمن رؤية (شراع) الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الموارد والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المهني، حيث استعرضت الجلسة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال الناشئون، والفرص المبتكرة المتاحة أمامهم لبناء مجتمعات في العالم الافتراضي.

وألقت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) خلال الجلسة كلمة أشادت فيها بالجهود التي يبذلها مجتمع رواد الأعمال والمبتكرين وصانعي التغيير الذين يحتضنهم المركز لإيجاد طرق جديدة لمواصلة أعمالهم والنجاح فيها.

وأضافت المدفع: "يعتبر العالم الرقمي اليوم عاملاً أساسياً في تحديد أسلوب تواصلنا، ومع تنامي دور الميتافيرس في حياتنا اليوميّة، تبرز الحاجة إلى تعزيز معرفتنا بتقنيات التفاعل والتواصل التي يقدمها العالم الافتراضي، ما يجعل الميتافيرس نقطة تحوّل مهمة في قطاع التكنولوجيا، وهنا يأتي دور رواد الأعمال في تسليط الضوء على التحديات والفرص الناشئة عن هذا التحوّل".

بدوره أكد المهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات، التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مهمة الصندوق تتمثل في تحقيق تطورات سريعة وملموسة ومتنامية ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أنه مع ظهور التقنيات والاتجاهات التكنولوجية الجديدة، فإن أمام رواد الأعمال والمبتكرين فرصًا هائلة للاستفادة منها في عالم التقنيات المستقبلية ومن ضمنها الميتافيرس، وأضاف المهندس المحمود بالقول: "يحرص الصندوق على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تطوير الكفاءات البشرية العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأهيلها للاستفادة من المخرجات التقنية في عصرنا الحالي، ومن بينها عالم الميتافيرس، حيث يشكل هذا العالم فرصة كبيرة للاستثمار والعمل، والانتقال إلى شكل جديد من أشكال التعامل والتواصل بين مختلف السكان في دول العالم".