«جمارك أبوظبي» تحصد 8 جوائز من «ستيفي الشرق الوسط وشمال أفريقيا»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 8 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة إقليميا في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة، حيث حصلت على 4 جوائز ذهبية، وجائزتين فضية، وجائزتين برونزيتين.

وحصلت جمارك أبوظبي على أربع جوائز ذهبية، الأولى كانت عن فئة الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في الموارد البشرية بالجهات الحكومية، والتي كانت من نصيب إدارة الموارد البشرية، والثانية عن فئة الابتكار في إدارة خدمة العملاء والتخطيط والممارسة للجهات الحكومية، فيما كانت الثالثة عن فئة الإنجاز في المنتج المبتكر والتي حصل عليها المشروع الابتكاري التفتيش الذكي، والجائزة الذهبية الرابعة هي جائزة البطل الحكومي لعام 2022 والتي نالها السيد فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي.

كما نالت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الجائزتين الفضيتين ضمن فئة التميز في الابتكار بالحكومة للجهات التي تضم 100 موظف أو أكثر، وفئة الإنجاز المبتكر في الموارد البشرية والتي حصلت عليها إدارة الموارد البشرية، فيما حصدت الجائزتين البرونزيتين ضمن فئة الأكثر قيمة في الاستجابة الحكومية عن إجراءات الصحة والسلامة في جمارك أبوظبي للتصدي لجائحة كورونا، وفئة الابتكار في إدارة الموارد البشرية والتخطيط والممارسة – الحكومة.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن جمارك أبوظبي تسعى إلى المشاركة في الجوائز العالمية والإقليمية لتجسيد وتحقيق رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي عالمياً، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في التطور والتقدم والازدهار، مؤكداً أن الحصول على 8 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل جمارك أبوظبي الحافل بالنجاحات والجوائز العالمية، ويجسد في الوقت ذاته اعترافاً بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الإدارة في تطوير خدماتها لخلق بيئة مثالية تحقق رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وأضاف أن جمارك أبوظبي تعمل باستمرار على تبني مبادرات ذكية تعتمد على توظيف الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات العمل الجمركي والتي تتوافق مع استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل، حيث أطلقت العديد من المشاريع الرقمية الابتكارية منها مشروع التفتيش الذكي وتطبيق نظام إلكتروني للمستودعات الجمركية "البوندد" ضمن نظام العمليات الجمركية "نظام ظبي" والتخليص المسبق "عن بعد" ومنصة التدريب الرقمية التي تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المشاريع، مؤكداً أن الإدارة تقدم جميع خدماتها بشكل رقمي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".

يذكر أن جوائز ستيفي العالمية أطلقت في عام 2002 لتكريم والاعتراف بالإنجازات والمساهمات الإيجابية والفعالة للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم.