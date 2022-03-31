تراجع النفط مع احتمال ضخ كميات من المخزون الأميركي

سنغافورة (د ب أ)

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الخميس على تراجع جديد في ظل مؤشرات على اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضخ كميات إضافية من مخزون النفط الأميركي في الأسواق، بهدف تهدئة الأسعار المرتفعة للطاقة التي دفعت بمعدل التضخم إلى مستويات عالية.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، اليوم بنسبة 5% تقريباً إلى 102 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي في أسعار الخام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك في حين تدرس الإدارة الأميركية ضخ حوالي مليون برميل نفط يومياً من مخزونات الخام على مدى عدة شهور مقبلة، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للولايات المتحدة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح المصدر المطلع على المداولات أن الخطة المطروحة للدراسة تتضمن سحب حوالي مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي الأشهر المقبلة.

وتابع أن الرئيس الأميركي قد يعلن قراره الخميس، بينما من المقرر أن يدلي بتصريحات من البيت الأبيض بشأن أسعار الوقود.

وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة قد تطلق ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطياتها النفطية خلال الشهور المقبلة لتخفيف حدة الأزمة التي تواجهها أسواق النفط العالمية على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، يعقد وزراء الطاقة في تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط اجتماعهم الدوري اليوم الخميس، عبر الإنترنت لمناقشة استراتيجية إنتاج النفط في دول التجمع الذي يضم 23 دولة.