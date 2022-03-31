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الذهب يتراجع لكن يتجه لأكبر مكسب في 6 فصول
الذهب يتراجع لكن يتجه لأكبر مكسب في 6 فصول
31 مارس 2022 11:30

نيويورك (رويترز) 
 سجل الذهب تراجعا في تعاملات محدودة اليوم الخميس، لكن المعدن الذي يعد ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ سبتمبر أيلول 2020، إذ تسبب الصراع الروسي الأوكراني في زيادة جاذبيته.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1921.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1925 دولارا.
وتقدم المعدن حوالي خمسة بالمئة منذ بداية ربع السنة الحالي، و0.7 بالمئة منذ بداية الشهر.
وقال مايكل مكارثي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية لدى تايجر بروكرز في أستراليا "يعكف المتعاملون في الذهب على الموازنة بين احتمالية تحقيق المزيد من المكاسب بناء على المخاطر الجيوسياسية وربما التضخم والتوقعات التي تنطوي على مخاطر بالنسبة لحيازات الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة، وكانت النتيجة النهائية مرة أخرى أننا عدنا إلى منتصف نطاق التداول".
يعد الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وينظر إليه على أنه تحوط ضد زيادة التضخم.
لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتحقيق أفضل ارتفاع فصلي منذ يونيو 2021.
وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.22 دولار، لكنه يتجه لتحقيق أكبر مكسب فصلي منذ مارس 2021.
ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2259.76 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر قفزة ربع سنوية له منذ سبتمبر 2020.

أسعار الذهب
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