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تسلا توقع اتفاقا لمواجهة نقص إمدادات النيكل
تسلا توقع اتفاقا لمواجهة نقص إمدادات النيكل
31 مارس 2022 11:29

واشنطن (د ب أ)
زادت معاناة شركات صناعة السيارات الكهربائية في الحصول على احتياجاتها من معدن النيكل الذي يعتبر مكونا أساسيا في صناعة بطاريات هذه السيارات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية نجحت بالفعل في تأمين احتياجاتها من النيكل من خلال توقيع اتفاقيات مع العديد من الموردين منذ .2021
وتتضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية تمتد لعدة سنوات مع شركة التعدين العملاقة "فيل" والتي لم يتم إعلانها وتتضمن توريد النيكل من كندا، بحسب مصادر مطلعة.
وعلى عكس أغلب شركات صناعة السيارات الأخرى، تركز تسلا منذ سنوات على ضمان إمداداتها من النيكل.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الجهود جزء من تركيز الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك على تحقيق التكامل الرأسي بهدف  التحكم في سلسلة إمدادات الشركة.
وتدير تسلا بالاشتراك مع شركة باناسونيك اليابانية  مصنعا ضخما لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية  خارج مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية.
وتشتري تسلا جزءا من خلايا البطاريات من موردين آخرين إلى جانب إنتاجها من هذه الخلايا.
في الوقت نفسه تعمل الشركة الأمريكية باستمرار لتحقيق تقدم في كيفية معالجة المواد الخام وتصنيع البطاريات. 

شركة تسلا
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