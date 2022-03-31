إدراج «ملتيبلاي» في مؤشر «فوتسي أبوظبي 15» الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

تم إدراج مجموعة «ملتيبلاي»، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، في المؤشر المرجعي الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية - مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15).وتم تطوير مؤشر فاداكس 15 بالشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية، وجرى طرحه في 30 مارس 2022، وهو مؤشر مرجعي يضم الشركات الخمس عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم اختيار هذه الشركات بدقة كبيرة بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير شملت معيار القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول ومتوسط قيمة التداولات اليومية.

ويعزز إدراج مجموعة «ملتيبلاي» في مؤشر فاداكس 15 مكانة المجموعة كشركة رئيسية في دولة الإمارات بعد أربعة أشهر فقط على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت مجموعة «ملتيبلاي» قد جمعت 3.1 مليار درهم إماراتي، عقب تحقيق الطرح الخاص الذي سبق إدراجها بنسبة تغطية بلغت 16 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.وتتطلع مجموعة «ملتيبلاي» إلى إنشاء منظومة استثمارية ممكّنة بالتكنولوجيا لاغتنام فرص النمو عبر قطاعات محفظتها المتنوعة. وأعلنت المجموعة الأسبوع الماضي عن استثمارها 367 مليون درهم إماراتي في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» كمستثمر أساسي.

ويأتي هذا الاستثمار عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها مجموعة «ملتيبلاي» العام الماضي عبر خمس قطاعات رئيسية هي: الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي.

ويتزامن إطلاق مؤشر فاداكس 15، والذي يستند إلى معايير عالمية المستوى، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالأسواق المالية الإماراتية بفضل عمليات الإدراج الجديدة فيها ومرونتها في خضم التقلبات العالمية الراهنة.