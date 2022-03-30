الكرملين: لن نطلب تحويلاً فورياً لمدفوعات الغاز بالروبل

موسكو، برلين (وكالات)

أكد الكرملين، أمس، أن روسيا لن تطلب على الفور من الدول دفع ثمن الصادرات الروسية من الغاز بالروبل، ووعد بتحول تدريجي وقال: إن روسيا يجب أن تعمل على فكرة توسعة قائمة صادراتها التي تسدد قيمتها بالروبل.

وكان فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي «الدوما»، حذر الاتحاد الأوروبي أمس من أنه إذا كان يريد الغاز الروسي فعليه دفع ثمنه بالروبل، وحذر من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالعملة المحلية الروبل.

من جهتها، فعّلت ألمانيا، أمس، المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي، في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية كما أعلن وزير الاقتصاد.

وقال الوزير روبرت هابيك: «خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة» للإشراف على الوضع، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.

وأضاف إن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار، وفي هذه المرحلة «أمن الإمدادات» بالغاز تضمنه ألمانيا.

وقال الوزير إن الخزانات ممتلئة حالياً بنسبة 25 في المئة، مشيراً إلى أن وقف التسليم ستكون له «تداعيات خطيرة»، لكن ألمانيا «ستتمكن من مواجهتها».

وتابع: «الغاز والنفط يصلان حالياً، وفقاً للطلبيات»، و«الإجراء المتخذ هو مسألة وقائية».

ولا تتدخل الدولة في الأسواق «لتنظيم» التوزيع، إلا في المستوى الثالث من الإنذار.