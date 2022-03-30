مجموعة لولو تفتتح هايبر ماركت جديداً في دبي

دبي (الاتحاد)

دشنت مجموعة لولو أحدث هايبر ماركت ضمن وجهاتها العالمية للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول، وذلك بحضور عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة الفطيم، ويوسف على موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وأشرف على موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو .

وتبلغ مساحة المتجر الجديد الذي يقع في المدخل الجنوبي للمول، 60 ألف قدم مربع في مساحة طابق واحد، ويعتبر هذا المتجر بمثابة التعاون الثاني بين مجموعة اللولو ومجموعة الفطيم (الشراكة الأولى في دبي فستيفال بلازا في جبل على). وإلى جانب تجربة التسوق المريحة والمبسطة، يوفر متجر لولو للعملاء مساحة لمواقف السيارات تتسع لعدد 1500 سيارة، كما تتوفر داخل المتجر نقاط دفع ذاتية ونقاط دفع خضراء، بالإضافة إلى وجود مقهى لولو حيث يمكن للعملاء الاسترخاء أثناء التسوق وتناول كوب قهوة وبعض المخبوزات الطازجة.

وقال يوسف على موسليام «عبر افتتاح متجرنا الجديد في دبي فستيفال سيتي مول، نحن في قلب النمو السريع لقطاع التجزئة في دبي، وقد أسهم في ذلك تبني تنسيقات التسوق المرنة من دون المساومة على وعد علامة لولو التجارية بالجودة والاختيار. تعتبر منطقة دبي فستيفال سيتي مجتمع نابض بالحياة، يعكس التطور الحضري سريع النمو في إمارة دبي. نحن على ثقة بأن لولو ستقدم تجربة تسوق عالمية الطراز لجميع السكان المقيمين في المنطقة»

وقال تيموثي إرنست، رئيس مجموعة الفطيم مولز: «نسعى في الفطيم باستمرار إلى إقامة شراكات مثمرة مع العلامات التجارية الرائدة كجزء من التزام المجموعة طويل الأمد بإعادة تنشيط تجارب الزوار في التسوق.