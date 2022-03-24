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الاقتصادي
أكبر شركة دواجن أوكرانية تستأنف التصدير
أكبر شركة دواجن أوكرانية تستأنف التصدير
25 مارس 2022 00:52

كييف (وكالات) 

استأنفت شركة «إم إتش بي»، أكبر منتج للدواجن في أوكرانيا، عمليات التصدير، وتستعد لإطلاق حملة واسعة النطاق لنثر بذور المحاصيل الزراعية، في مؤشر يدعو إلى التفاؤل بالنسبة لتجارة السلع في المنطقة، وسط استمرار الأزمة الأوكرانية في تعطيل تدفق التجارة، حسبما أفادت تقارير إخبارية أمس. وتتسبب العملية العسكرية في أوكرانيا في تقييد إمدادات حيوية من السلع الزراعية تصدرها أوكرانيا إلى لأسواق العالمية، بدءاً من الحبوب إلى الدواجن، حيث جرى إغلاق موانئ البلاد، كما تتجنب السفن المنطقة.
وقبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، كانت الشركة، التي تزرع أيضاً الذرة ونبات عباد الشمس والقمح واللفت، تحقق نحو 60 في المئة من إيراداتها السنوية البالغة 1.9 مليار دولار من الصادرات. وتراجعت هذه الحصة إلى الصفر تقريباً بعد أن تسبب الصراع في حرمان الشركة من خطوط الشحن البحري المعتادة، وهو ما أجبرها على البحث عن بدائل أخرى.

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