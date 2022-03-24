«القيادية» تقود أسواق الأسهم للمنطقة «الخضراء»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

دفعت الأسهم «القيادية» أسواق المال الإماراتية للارتفاع خلال جلسة تداولات أمس، وخيم اللون «الأخضر» على معظم الأسهم الثقيلة في السوقين، وسط استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية التي بلغت قيمتها 40 مليون درهم صافي شراء.

وتظهر بيانات الأسواق المالية بالدولة أن قيمة التداولات وصلت 1.74 مليار درهم في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين.وتفصيلاً، ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.205% ليغلق على مستوى 9743.47 نقطة، وشهدت الجلسة إبرام 8658 صفقة، تم من خلالها تداول 213.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.445 مليار درهم.

ووصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى مستوى 1.84 تريليون درهم وفقا لمستويات الإغلاق أمس. وكانت محصلة التداول في سوق العاصمة أبوظبي، أظهرت ارتفاع أسعار 23 شركة مقابل تراجع أسعار 24 شركة واستقرار 40 شركة من دون تغيير، مقارنة مع أسعار الإغلاق السابقة.وشهدت الجلسة في سوق أبوظبي استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية (من غير العرب) والتي بلغت قيمتها 65 مليون درهم صافي شراء، في حين سجلت تداولات الخليجيين صافي بيع بقيمة 34 مليون درهم، وكذلك المستثمرين العرب من الجنسيات الأخرى غير الخليجية، الذين سجلت تداولاتهم صافي بيع بقيمة 16 مليون درهم تقريباً. ولذا فقد بلغت محصلة الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي نحو 15 مليون درهم صافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 293.79 مليون درهم بتنفيذ 4632 صفقة توزعت على 143.98 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 3379.48 نقطة بارتفاع نسبته 0.54% وقدره 18.28 نقطة فوق مستوى إغلاقه السابق.وشهد التداول ارتفاع 14 شركة وهبوط 12 شركة وثبات أسعار 3 شركة وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد سجلت إعمار العقارية تداولات بقيمة 124.4 مليون درهم وارتفع سعر سهم الشركة 0.92% إلى مستوى 5.45 درهم، ثم جاءت شركة بنك الإمارات دبي الوطني بتداولات بقيمة 32.76 مليون درهم، حيث أغلق السهم مرتفعا بنسبة 1.77% عند سعر 14.30 درهم.

الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 92.5 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 56.56 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 27.9 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 26.9 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 22.2 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 33.6 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لذلك بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 142.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته %48.548 من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 117.16 مليون درهم لتشكل ما نسبته %39.88 من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25.46 مليون درهم كمحصلة شراء.