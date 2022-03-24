اليوم 08:29
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند تدخل حيز التشغيل خلال شهر
مشاركون في مؤتمر لوجيكس انديا بدبي (من المصدر)
25 مارس 2022 00:52

دبي (الاتحاد)

قال مسؤولون في ختام أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر لوجيكس انديا الذي أقيم في دبي بدعم من اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة (نافل)، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهند ستدخل حيز التشغيل الفعلي في غضون شهر واحد، حيث سيكون من شأن هذه الاتفاقية تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف اللوجستية وفتح فرص جديدة أمام الخدمات المهنية.
وكان المؤتمر اللوجستي الذي امتد على فترة ثلاثة أيام اختتم أعماله في جناح الهند بمعرض إكسبو 2020 دبي. 
وقالت بارول سينغ، نائب الوزير، وزارة التجارة والصناعة الهندية، إن المؤتمر اللوجستي جاء في وقت ملائم بالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والنجاح الذي تشهده فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.
وقالت ناديا عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يسهم بأكثر من 14% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وفي غضون ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين نافل واتحاد نقابات وكلاء الشحن في الهند بصدد التعاون المتبادل بين كلا اتحادي وكلاء الشحن وتبادل المعرفة والتكنولوجيا.

آخر الأخبار
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©