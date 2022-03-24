اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند تدخل حيز التشغيل خلال شهر

دبي (الاتحاد)

قال مسؤولون في ختام أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر لوجيكس انديا الذي أقيم في دبي بدعم من اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة (نافل)، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهند ستدخل حيز التشغيل الفعلي في غضون شهر واحد، حيث سيكون من شأن هذه الاتفاقية تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف اللوجستية وفتح فرص جديدة أمام الخدمات المهنية.

وكان المؤتمر اللوجستي الذي امتد على فترة ثلاثة أيام اختتم أعماله في جناح الهند بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وقالت بارول سينغ، نائب الوزير، وزارة التجارة والصناعة الهندية، إن المؤتمر اللوجستي جاء في وقت ملائم بالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والنجاح الذي تشهده فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وقالت ناديا عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يسهم بأكثر من 14% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وفي غضون ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين نافل واتحاد نقابات وكلاء الشحن في الهند بصدد التعاون المتبادل بين كلا اتحادي وكلاء الشحن وتبادل المعرفة والتكنولوجيا.