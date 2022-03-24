الواجهة البحرية في ياس باي تطلق برنامجاً للتنقل المائي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الواجهة البحرية في ياس باي برنامجها التجريبي لخدمة التنقل المائي لمدة شهرين ابتداءً من 18 مارس. وستنقل الحافلات المائية الركاب من وإلى ياس مارينا والواجهة البحرية في ياس باي من خلال محطتين في البندر والمنيرة على شاطئ الراحة. ويأتي البرنامج كجزء من خطط ياس باي لتوفير خيارات تنقل متنوعة في الجزيرة بما يضمن تقديم تجربة مميزة للمقيمين والزوار.

وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في «ميرال»: «يسعدنا إطلاق هذا البرنامج التجريبي الذي سيعزز خيارات التنقل في جزيرة ياس من خلال إضافة وسيلة تنقل جديدة مخصصة للممرات المائية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة التنقل في مياه الجزيرة والوصول بسهولة إلى تجاربها عالمية المستوى. ونحن على ثقة بأن الخدمة الجديدة ستنال إعجاب ضيوفنا، ونتطلع إلى توسيع نطاقها لتشمل الجزيرة بأكملها ما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام».