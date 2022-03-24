مشاركون بالمنتدى العالمي للأعمال لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لبناء شراكات اقتصادية بين الإمارات وأميركا اللاتينية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع مسؤولون حكوميون ورجال أعمال مشاركون في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، أن تحقق السنوات القليلة المقبلة طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وبلدان أميركا اللاتينية، تدعمها رغبة الجانبين في مضاعفة حجم التجارة البينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عدة.

وأكد هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم، أن إكسبو 2020 دبي وفر منصة مثالية لاستكشاف الفرص وتعزيز العلاقات وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التدفقات الاستثمارية والتجارية، والتي من أبرزها اتفاقيات متعلقة بتجنب الازدواج الضريبي.

وقال هؤلاء: إن كلاً من دولة الإمارات وبلدان أميركا اللاتينية يمتلكان مقومات مشتركة عديدة تتيح لكلا الطرفين الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة في العديد من القطاعات الاستثمارية والتجارية، مؤكدين رغبة الجانبين في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة المتكاملة، خاصة بعد أن ساهم إكسبو 2020 دبي في فتح آفاق جديدة للتعاون واستكشاف الفرص الضائعة.

وقال فخامة إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، خلال رسالة مصورة بثت خلال المنتدى إن كولومبيا تمتلك خصائص مميّزة، حيث تعاملت مع الجائحة بمرونة عالية تجاوزت من خلالها مختلف التحديات التي واجهتها، ما جعلها دولة رائدة بما يتعلّق بالنمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفي ختام كلمته هنأ رئيس كولومبيا حكومة دولة الإمارات على تنظيمها الاستثنائي لمعرض إكسبو 2020 دبي، موجهاً الدعوة لاستضافة المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية القادم في العام 2023 دفعاً لمسيرة التعافي العالمية.

توسعات «دي بي ورلد»

من جهته قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد»، إن دول أميركا اللاتينية تشكل ركيزة مهمة لنمو عمليات المجموعة، حيث بدأنا العمل في عام 2002 انطلاقاً من جمهورية الدومينيكان لتمتد إلى بالبرازيل والأرجنتين والبيرو وتشيلي، حيث تدير المجموعة مرفأين وعمليات تعتبر الأكبر في مجال الخدمات اللوجستية، وفي موانئ البيرو، ندير أيضاً أكبر عمليات في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع والنقل.

وقال ابن سليّم إن (دي بي ورلد) بدأت العمل كمشغل للموانئ، واليوم أضحت المجموعة مزوداً رائداً للخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية في الموانئ وغيرها من الخدمات المضافة عبر سلاسل التوريد.

جانب من جلسات المنتدى (من المصدر)

فرص للنمو

وأكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: إن مكتب غرفة تجارة دبي التمثيلي في مدينة ساو باولو البرازيلية، الذي يعتبر أول مكاتب الغرفة الخارجية في أميركا اللاتينية، ساهم بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لإعادة التصدير، وعزز استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، كما شكل بداية توسع في الأسواق اللاتينية أعقبها افتتاح مكاتب تمثيلية إضافية في كل من بوينس آيرس ومدينة بنما.

وقال بوعميم: إن تكوين علاقات اقتصادية راسخة مع أسواق أميركا اللاتينية يشكل ركيزة رئيسية ضمن أجندة أعمال غرف دبي، لافتاً إلى أن التكامل التجاري على المستوى الإقليمي يمكن أن يوفر للشركات فرصاً إضافية للنمو، ويعزز إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار أو التصدير إلى أسواق أميركا اللاتينية، مستفيدين من انخفاض التكاليف اللوجستية.

جهوزية الإمارات

من جهته قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إنه على الرغم من التحديات التي شهدتها بيئة الأعمال حول العالم خلال الفترة الماضية، نجحت دبي ودولة الإمارات من خلال الجهوزية والمرونة التي تميزها في تحويل هذه التحديات إلى فرص، وترسيخ جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والأعمال.

وأوضح القرقاوي أن سرعة استجابة حكومة دولة الإمارات للمتغيرات العالمية ومواجهتها بحلول مرنة وتحديثات تشريعية متواصلة، عززت ثقة الاستثمار العالمي بالدولة، لافتاً إلى أن حزمة القوانين التي تم تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كان أبرزها قانون الشركات التجارية بتعديلاته غير المسبوقة التي سمحت بالتملك الكامل للمستثمر الأجنبي في كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي.

استثمارات نوعية

بدوره قال لوكاس فلوزا، رئيس الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار، إن بلاده تتطلع لجذب الاستثمارات النوعية من دولة الإمارات، خاصة في ظل برنامج الإصلاح الذي تنفذه البرازيل التي تمكن من جذب استثمارات أجنبية العام الماضي بلغت نحو 50 مليار دولار، متوقعاً أن تسهم اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات في تسهيل تدفق الاستثمارات والتجارة البينية.

إلى ذلك، أشارت د. فالفيا سانتورو رئيسة برو كولومبيا إلى وجود مفاوضات مع دولة الإمارات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، ومع طيران الإمارات لتسيير رحلات إلى بلادها خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن ينعكس ذلك على زيادة حجم التجاري بين البلدين والانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر ازدهاراً، مشيرة إلى أن صادرات بلادها إلى المنطقة سجلت نمواً بنسبة 30%.