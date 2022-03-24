«جلفار» تنضم إلى عضوية «الإمارات للمستثمرين بالخارج»

رأس الخيمة (وام)

انضمت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إلى عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي يضم ائتلافاً من كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: «نفتخر بأن نكون أول شركة أدوية إماراتية تنضم إلى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.. حيث يأتي انضمامنا إلى المجلس تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية لرفع مكانة اسم دولة الإمارات على المستوى الدولي من خلال التوسع في أسواق جديدة، إلى جانب لعب دور محوري في دعم اقتصاد الدولة».

من جانبه، قال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: إن انضمام شركة جلفار الرائدة في قطاع صناعة الأدوية إلى عضوية المجلس، يأتي انسجاماً مع استراتيجية المجلس لدعم اتخاذ القرار في ظل التطور المتسارع الذي تشهده قطاعات الصحة والرعاية الصحية وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية، للاستفادة خلال المرحلة المقبلة من فرص نمو جديدة.