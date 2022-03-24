إقبال متزايد على بيع الدولار في مصر

القاهرة ( الاتحاد)

شهدت سوق الصرف في مصر هذا الأسبوع حراكا كبيرا بعدما فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق بالسماح بخفض العملة المحلية بأكثر من 15 في المائة ليرتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه من 15.70 جنيه إلى 18.58 جنيه يوم الاثنين الماضي، قبل أن تتحسن العملة المصرية نسبيا في آخر يومين من هذا الأسبوع مستردا نحو 25 قرشا من قيمته لينهي الأسبوع عند 18.38 جنيه لكل دولار.

وصاحب سماح البنك المركزي المصري بخفض العملة، رفع الفائدة على الودائع والإقراض بين البنوك بنسبة 1 في المائة، بالإضافة إلى قيام بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكين حكوميين في البلاد) بإصدار شهادات ادخارية مدتها عام بعائد 18 في المائة سعيا لكبح جماح التضخم الذي بدأ يضرب البلاد، بجانب مواجهة ظاهرة الدولرة التي كانت قد بدأت في العودة من جديد في الأسابيع الماضية، وجمعت تلك الشهادات أكثر من 120 مليار جنيه في 3 أيام.

وأعلنت شعبة الصرافة المصرية أن حصيلة التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام التي تلت قرارات البنك المركزي الخاصة برفع الفائدة وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخارية بعائد 18 في المائة، فضلا عن السماح بخفض قيمة العملة.

وقال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة بغرفة القاهرة، في تصريحات له اليوم، إن معدلات التنازل عن الدولار تضاعفت بأكثر من 300 في المائة خلال الأيام الماضية النسبة الأكبر منها جاءت من المصريين أنفسهم، مشيرا إلى أن التنازلات أصبحت بأحجام ومبالغ كبيرة بعكس الوضع قبل قرارات البنك المركزي، وهو ما ضاعف حصيلة تلك التنازلات التي يتم توريدها للبنوك مباشرة.

وأوضح أن هناك شرائح كبيرة من العملاء، ممن كانوا قد ربطوا أموالهم كودائع بالدولار، قاموا خلال الأيام الماضية بفك تلك الودائع وشراء الجنيه، بهدف سرعة الاستفادة من شهادات الـ18 في المائة التي طرحها بنكا الأهلي ومصر خاصة أن الفائدة على الدولار لا تتجاوز 3.5 في المائة ما جعلهم يفضلون الاستفادة من ارتفاع سعر الدولار والفائدة المرتفعة معا.

وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة – إحدى شركات البنك الأهلي المصري إن التنازلات لم تقتصر على الدولار فقط بل شملت العملات الأجنبية والعربية الرئيسية الأخرى مثل اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي وذلك نظرا لتحويلات المصريين العاملين بالخارج فضلا عن السائحين العرب الموجودين في مصر.

من جانبه، قال محمد فتحي، خبير صرافة، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة نجحت في القضاء على السوق السوداء للدولار من جديد، والتي كانت قد بدأت تظهر في الفترة السابقة لتلك القرارات.

وأضاف أن البنك المركزي نجح في اتخاذ قرارات سريعة أدت إلى اختفاء السوق السوداء، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت إقبالا كبيرا على بيع الدولار وغيره من العملات مع تراجع عمليات الشراء من المواطنين، والتي كانت قد بدأت تظهر أيضا قبل اتخاذ قرارات البنك المركزي.

وأشار «فتحي» إلى أن الطلب يقتصر فقط حاليا وبنسبة ضئيلة على جانب التجار والمستوردين، الذين يرغبون في توفير العملة الصعبة لوارداتهم، لكن بالنسبة للمصريين والعرب فإن العرض قد تضاعف بأكثر من 3 مرات في الأيام الثلاثة الماضية.

وتوقع «فتحي» استمرار تحسن أداء الجنيه في الفترة المقبلة، خاصة في حال هدوء وتيرة الأزمة الروسية- الأوكرانية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الخامات عالميا، وتأثر حصيلة مصر من النقد الأجنبي بسبب الأوضاع العالمية، أثرا على سوق الصرف.