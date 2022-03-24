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الاقتصادي
الدولار يرتفع والين يهبط لأدنى مستوى منذ 2015
الدولار يرتفع والين يهبط لأدنى مستوى منذ 2015
24 مارس 2022 17:26

لندن (رويترز) - ارتفع الدولار اليوم الخميس مع استقرار أسعار النفط وتخلي العملات المرتبطة بالسلع الأولية عن بعض مكاسبها في حين هوى الين إلى أدنى مستوياته منذ 2015.
وسادت الاضطرابات أسواق الأسهم وجاهدت لتحقيق مكاسب في التعاملات الآسيوية إذ توخى المستثمرون مزيدا من الحذر بعد تصريحات متشددة من مجلس الاحتياطي الأميركي.
وأشار واضعو السياسات في (مجلس الاحتياطي الاتحادي) البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء إلى أنهم قد يتخذون إجراء أكثر تشددا لخفض التضخم بما في ذلك رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للجنة السياسات.
وهبط الين الياباني مقابل الدولار للجلسة الخامسة على التوالي إلى أدني مستوياته منذ 2015 في حين من المتوقع أن يتأخر بنك اليابان المركزي في رفع الفائدة عن بنوك مركزية أخرى.
وبحلول الساعة 08.25 بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار 0.3 بالمئة أمام الين إلى 121.52 ين.
وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.
ونزل اليورو 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 1.0993 دولار.
واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند نحو 43100 دولار. 

الين
الدولار
البنك المركزي الأميركي
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