«أبوظبي الأول» يوقع شراكة مع «كيو للعقارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع بنك أبوظبي الأول، اتفاقية شراكة مع «كيو للعقارات»، التابعة لشركة الاستثمارات «كيو القابضة» المدرجة في سوق أبوظبي المالي، وذلك لفتح وإدارة حسابات الضمان الخاصة بالمشروع السكني الجديد «ريم هلز».

وتم توقيع الاتفاقية من قبل ماجد فؤاد محمد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو القابضة»، وسانجاي سيتي، عضو منتدب أول ورئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول، وذلك خلال حفل إطلاق مشروع «ريم هلز» الذي أقيم في فندق دوسيت تاني أبوظبي.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من محمد العلي، العضو المنتدب ورئيس مبيعات منتجات الشركات في قسم العمليات المصرفية في بنك أبوظبي الأول في دبي، هبة محمد، المدير التنفيذي لمجموعة عملاء الامتياز في بنك أبوظبي الأول، برنارد عبد الكريم، مدير تنفيذي لمبيعات منتجات العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول، وفاركي إم.في، المدير التنفيذي ومدير إدارة حسابات الضمان في بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من البنك والشركة المطورة لمشروع «ريم هلز».

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار متطلبات القانون رقم (3) لعام 2015 حول حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي، والذي صدر لتطبيق لوائح تنظيمية جديدة لحسابات الضمان العقارية بهدف حماية حقوق البائعين والمشترين، من خلال التسجيل الرسمي لكافة المشاريع ومعاملات البيع على الخارطة.

وتعليقاً على ذلك، قال سانجاي سيتي، عضو منتدب أول ورئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: «يتمتع بنك أبوظبي الأول بالخبرات والإمكانات المتميزة التي تجعل منه شريكاً مثالياً لشركة كيو للعقارات، حيث قدم البنك خدمات حسابات الضمان على مدى 14 عاماً لعدد من أهم المشاريع في الدولة. ويسعدنا أن نقدم هذه الخدمات إلى مستثمري مشروع ريم هليز، في خطوة نثق بدورها في دعم القطاع العقاري، وتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي بشكل عام».

من جانبه، لفت ماجد فؤاد محمد عودة، الرئيس التنفيذي شركة «كيو القابضة» إلى أهمية مشروع «ريم هلز» في إلقاء الضوء على الدور البارز الذي تلعبه الشركة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الوطنية، وأضاف: «تم تصميم المشروع، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات درهم، ليكون ملاذاً هادئاً وراقياً بعيداً عن صخب الحياة اليومية في المدينة. وبناءً على ذلك، كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نتعاون مع أحد أكبر البنوك في المنطقة وأكثرها أماناً لنضمن أعلى معايير الحماية المالية لكافة الأطراف المعنية».

لدى بنك أبوظبي الأول فريق عمل خاص بإدارة حسابات الضمان يعمل تحت مظلة قسم العمليات المصرفية الدولية التابع لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية. كما يدير البنك بنجاح حسابات الضمان المصرفية في دبي لأكثر من عقد من الزمن، وفي أبوظبي منذ شهر يناير 2016 عند الإعلان عن القوانين الخاصة بحسابات الضمان.

من الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول يقدم خدمات حسابات الضمان التجارية الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ، وعمليات التسوية، والمشاريع المشتركة التعاقدية، وزيادة رأس المال، وتمويل المشاريع التي تتطلب التحويط المالي لتحصيل وتسوية الديون والاحتفاظ بالمبالغ المتنازع عليها.