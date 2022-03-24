شراكة عالمية بين «سيتي» و«الاتحاد للطيران»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «سيتي» عن تجديد تفويضها من قبل شركة الاتحاد للطيران لتولي مهام إدارة النقد، وهو ما سيتيح لها تقديم مزيد من الدعم إلى الاتحاد للطيران خلال رحلتها الرامية إلى تحويل أعمال الخزينة لديها، مما سيساعدها على الانتقال بمهام الأتمتة والتحول الرقمي وكفاءة الأداء العام إلى المستوى التالي.وبفضل هذه الشراكة، ستحظى الاتحاد للطيران بإمكانية الاستفادة من القدرات الرقمية الواسعة لـ «سيتي» من خلال رأس المال العامل وإدارة السيولة، والمدفوعات والتحصيلات والتسويات، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع مختبر «سيتي» للابتكار لتطبيق عدد من الحلول الرقمية المبتكرة في إدارة الخزينة باستخدام تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي وواجهة برمجة التطبيقات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تمكّنت من تسخير عدد من القدرات الجديدة الأكثر كفاءة وفاعلية باستخدام تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي من خلال مختبرها الداخلي للابتكار الرقمي في عام 2021، مما ساهم في توفير73,000 ساعة من التدخل البشري، مما يعكس مستوى عالياً من مزايا الإنتاجية، وهو النهج الذي ستواصل الشركة تطبيقه واتباعه في إطار هذه الشراكة.

من جهتها، تستكشف الاتحاد الفرص المواتية لترسيخ ريادتها العالمية في مجال الخدمات المالية المستدامة لقطاع الطيران، وذلك من خلال التعاون عن كثب مع فريق الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في «سيتي».

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة الاتحاد للطيران، «تلتزم الاتحاد بتحفيز الابتكار وتطوير أفضل الممارسات العالمية، وتبحث فرقنا المالية باستمرار عن الفرص الأنسب لاستخدام وتبني التقنيات الجديدة من أجل إدخال مزيد من التطوير على عملياتنا. ونحن في الاتحاد نتطلع إلى التعاون معاً وتطبيق المزيد من حلول الخزينة فائقة التطور من «سيتي»- كشريك عالمي لنا.

من جهته، صرح دانيال ترومانز، أمين الخزينة لمجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: «تمثل هذه الشراكة مع «سيتي» المرحلة التالية في خريطة طريق التحول الرقمي لأعمال وخدمات الخزينة في الاتحاد للطيران. ونحن نرى في «سيتي» الشريك الأمثل لدعم فريق الخزينة في الاتحاد، لتمكينه من تحقيق الأداء الأفضل في فئته من خلال تسخير حلول «سيتي» الرقمية والمصرفية المتعددة الرائدة في القطاع.»

وعلّقت إليسار فرح أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لـ «سيتي» في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجموعة «سيتي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقول:«نحن سعداء لاستمرار شراكتنا الوطيدة مع الاتحاد للطيران في إطار رحلة التحول الرقمي هذه. لدينا علاقة طويلة الأمد مع الاتحاد للطيران، حيث إننا البنك المعتمد لديها لتقديم خدمات إدارة النقد في أكثر من 40 دولة لأكثر من خمس سنوات مضت، وقد شهدنا نموها المتسارع وانتقالها من نجاح إلى آخر. ونحن نرى بأن الشركة اليوم في وضع جيد يمكّنها من مواصلة تقدمها وبلوغ مستويات أعلى من النمو، ويسرّنا أن نتمكّن من تقديم الدعم والمساعدة لتحقيق تلك الأهداف والتطلعات.»