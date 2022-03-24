«ديوا» تحدد سعر الاكتتاب بين 2.25 و2.48 درهم للسهم

دبي (الاتحاد)

حددت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» النطاق السعري للاكتتاب على أسهمها بين 2.25 و2.48 للسهم الواحد، ما يعني جمع الشركة ما يصل إلى 8.7 مليار درهم بالحد الأقصى، وتقييم الشركة عند 124 مليار درهم، فيما تنطلق اليوم الخميس، فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في 3.52 مليار سهم، تعادل 6.5% من أسهم الهيئة.وينتهي الاكتتاب للشريحتين الأولى (للمكتتبين الأفراد 8%) والثالثة (لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين 2%) في 2 أبريل 2022، فيما ينتهي اكتتاب المستثمرين المؤهلين للشريحة الثانية بنسبة 90% من الطرح يوم 5 أبريل 2022.

سيتم الإعلان عن السعر والحجم النهائي لأسهم الطرح في 6 أبريل، وإشعار المكتتبين ضمن الشريحة الثانية بنتائج التخصيص النهائي للأسهم، بينما يتم إشعار المكتتبين ضمن الشريحتين الأولى والثالثة في 11 أبريل 2022، ويتوقع إدراج الشركة في سوق دبي المالي 12 أبريل 2022.

وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أيضاً حصة نسبتها 70% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. كما تمتلك الهيئة وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

ونمت أعمال «ديوا» بوتيرة متزامنة مع نمو وتوسع اقتصاد الإمارة وازدياد عدد سكانها وتطور بنيتها التحتية. وأدى تسارع عجلة التنمية في دبي إلى زيادة سريعة في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه. ومع التزامها الدائم بتحقيق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، تمتلك الشركة كافة الإمكانات اللازمة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في إطار خطة دبي الحضرية الرامية إلى زيادة عدد سكانها من 3.5 مليون نسمة حالياً إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.

وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بنحو 11.4% من إجمالي طاقتها التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة، وهي النسبة الأعلى من مزيج الطاقة في المنطقة (مقارنة مع المؤسسات الخدماتية الإقليمية الأخرى). تدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

وتبلغ إجمالي قيمة أصول هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» نحو 201 مليار درهم، فيما تعد الهيئة مساهماً رئيسياً في مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة وتضطلع بدور محوري في جهود تنويع مزيج الطاقة لديها. وتدير الهيئة بنية تحتية متطورة توفر خدمات حيوية لسكان دبي وزوارها والشركات العاملة فيها.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لـ«ديوا» من الكهرباء حالياً 13.4 جيجاوات، ولديها مجموعة كبيرة من المشاريع قيد التنفيذ المتوقع مساهمتها في رفع قدرتها الإنتاجية لمستويات أعلى. بحلول عام 2030، من المتوقع وصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 5 جيجاوات. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة حالياً 490 مليون جالون يومياً.

وتمتلك الهيئة حصة نسبتها 70% من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بطاقة تبريد إجمالية متعاقد عليها تبلغ نحو 1.6 مليون طن تبريد.

وتملك الهيئة أغلب الحصص في العديد من مشاريع إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل، والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2.7 جيجاوات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.4 جيجاوات بحلول عام 2030.

وتعد «ديوا» أيضاً مالك حصة الأغلبية في مشروع مجمع حصيان لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 120 مليون جالون إمبريالي من المياه المحلاة يومياً عند دخوله حيز الإنتاج في عام 2024، على أن ترتفع قدرته الإنتاجية إلى 240 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً عند تشغيله بكامل مراحله بحلول عام 2030.