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الاقتصادي
سلطنة عمان تعتزم استخدام عائدات النفط في خفض الدين
سلطنة عمان تعتزم استخدام عائدات النفط في خفض الدين
24 مارس 2022 11:37

مسقط (د ب أ)
 تعتزم سلطنة عمان استخدام الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير النفط، نتيجة ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، في خفض معدل الدين العام وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية.ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، قوله: «سنسعى لاستغلال ارتفاع إيرادات النفط بأكبر قدر ممكن للتخلص من الدين العام للبلاد... وما سيتبقى سيتم إنفاقه على المشروعات التنموية».
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في إيرادات الدول النفطية بالشرق الأوسط، وزيادة احتمالات تحقيق فوائض كبيرة في ميزانياتها، حتى للدول ذات أضعف أداء اقتصادي، إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة.
تطبق عمان سلسلة من الإصلاحات لتحقيق توازن ميزانيتها وتقليل دينها العام، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي. وكانت وزارة المالية العمانية قد ذكرت في يناير الماضي أنها تتوقع وصول عجز ميزانية العام الحالي إلى 3.9 مليار دولار في حال وصول متوسط سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل.
 

سلطنة عمان
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