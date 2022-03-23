منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» يساند الدول النامية

أبوظبي (وام)

عقد مجلس إدارة «صندوق أبوظبي للتنمية» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس المجلس - عبر الاتصال المرئي - وأعضاء المجلس ومديره العام.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية دور الصندوق الريادي في مساندة الدول النامية ودعمها لتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن جهود الصندوق خلال السنوات الماضية كان لها تأثير كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات البارزة في مجال العمل التنموي العالمي.

وأشار سموه إلى الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الصندوق في مساندة الشركات الإماراتية ومنحها فرصاً استثنائية تمكنها من توسعة نطاق الأعمال خارج دولة الإمارات إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير حلول تمويلية لتنمية الصادرات الوطنية ووصولها إلى الأسواق العالمية.

وبحث مجلس الإدارة خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وناقش نشاط الصندوق ومراحل إنجاز المشاريع الممولة في عدد من الدول المستفيدة، والخطط المستقبلية ووافق على تمويل عدد من المشاريع التنموية التي استوفت شروط التمويل.

من جانبه، قدم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الإدارة، وسمو نائب الرئيس، وأعضاء المجلس على اهتمامهم وجهودهم الحثيثة ودعمهم المتواصل لمسيرة عمل الصندوق، ومتابعة برامجه وخططه وأهدافه المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على تمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية. وأضاف سعادته «أن الصندوق يساهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، لمواكبة ما حققته دولة الإمارات من إنجازات تاريخية على مدار الخمسين عاماً الماضية، والمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من مسيرتها التنموية الملهمة على مدى العقود الخمسة المقبلة».

جدير بالذكر أن «صندوق أبوظبي للتنمية» يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية استفادت منها 103 دول في مختلف قارات العالم، بقيمة تصل إلى 105 مليارات درهم، فيما بلغ حجم استثمارات الصندوق 11 مليار درهم.