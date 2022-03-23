عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، فعاليات النسخة الـ 49 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات».

وتجول سموه في أروقة المعرض الذي يعد أحد الأحداث الكبرى في المعارض التجارية المتخصصة على مستوى المنطقة ويقام بتنظيم من مركز إكسبو الشارقة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار خمسة أيام بمشاركة أكثر من 300 شركة عالمية من 20 دولة ونخبة من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات في العالم، إلى جانب عشرات الشركات الإماراتية.

والتقى سموه خلال جولته في المعرض أبرز العارضين ومسؤولي الشركات الإماراتية والأجنحة الأجنبية المشاركة، مستمعاً إلى شرح حول أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في صناعة الذهب.

وتعرف سموه على أبرز التشكيلات والابتكارات في مجال الساعات والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة، وأحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في صناعة المجوهرات.

ويوفر المعرض لزواره تجربة تسوق فريدة من نوعها في عالم الذهب والمجوهرات، حيث يتضمن العديد من العروض على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والماسية، إلى جانب ما يتضمنه من باقة وفيرة من الجوائز الثمينة.

ويشهد الحدث مشاركة واسعة لعدد من الأجنحة الوطنية في مجال صناعة الساعات والمجوهرات والتي ستقدم لزوار المعرض تجربة استكشاف أفخم التصاميم الحصرية من الذهب والألماس التي تحمل توقيع أهم الأسماء في أسواق المجوهرات العالمية ومن أبرزها إيطاليا والهند اللذان يشاركان بأكثر من 100 عارض، إلى جانب شركات رائدة وعلامات تجارية شهيرة من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وباكستان وغيرها.