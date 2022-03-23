«فيرمينيش» تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في دبي

دبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، ومعالي أولي ماورر، وزير المالية في الاتحاد السويسري؛ افتتحت شركة فيرمينيش، أكبر شركة خاصة في العالم لإنتاج العطور والنكهات، مقرها الإقليمي الجديد في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، حيث يشرف المقر الجديد على العمليات والنمو في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يضم مركزاً للبحث والتطوير.

ورحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بشركة فيرمينيش مهنئاً القائمين عليها بمناسبة افتتاح مقرها الإقليمي الجديد وبدء مرحلة جديدة من خططها التوسعية انطلاقاً من دبي وقال سموه: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار ووجهة رئيسية لمؤسسات الأعمال والشركات العالمية الساعية لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بتعزيز دعائم بيئة الأعمال التنافسية للإمارة وتوفير بنية تحتية متطورة وتشريعات جاذبة ومحفزة للنمو».

وأضاف سموه «مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي باتت اليوم تركز على قطاعات استراتيجية تسهم في صنع المستقبل ومن أبرزها قطاع العلوم والبحث والتطوير الذي يشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، مع استمرار الإمارة في توثيق شراكاتها مع كبرى المؤسسات العالمية المعنية بالبحث والتطوير في مختلف المجالات، كذلك التوسع في استقطاب أفضل العقول والكفاءات العلمية والمهنية ضمن شتى التخصصات».

وتهدف شركة «فيرمينيش» العالمية من خلال مقرها الإقليمي الجديد إلى الارتقاء بآفاق وقدرات الشركة من خلال مركز البحث والتطوير وتبنّي أحدث الحلول التقنية لتصميم نكهات وعطور ملائمة لمتطلبات المستهلكين في المنطقة.