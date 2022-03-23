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الاقتصادي
أحمد بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً للتميز
أحمد بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً للتميز
24 مارس 2022 00:48

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي ترسخ مكانتها كمركز للتميز ضمن مختلف القطاعات، مشيراً سموه إلى أن ثقافة التميز باتت من السمات الأساسية التي تميز دبي عالمياً، وشكلت على مدى السنوات الماضية محور المشاريع النوعية التي نفذتها الإمارة بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، كما شكّل التميز حافزاً مهماً للمسؤولين والعاملين في المؤسسات والهيئات والشركات ضمن القطاعين العام والخاص على بذل المزيد من الجهد لبلوغ أعلى درجات الجودة في مختلف المجالات.
 جاء ذلك بمناسبة إعلان دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أسماء الفائزين بجوائز التميّز لقطاع الأعمال، في دورته الثامنة والعشرين والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشمل بشكل أساسي جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وحضره أكثر من 1500 ممثل عن مختلف قطاعات الأعمال والصناعات والقطاع الحكومي، إلى جانب ممثلين عن الشركات الفائزة.
وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الفائزين بجوائز التميّز لقطاع الأعمال خلال لقائهم في فندق الميدان بدبي، داعياً كافة المؤسسات إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق لرؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً للأعمال.
وحصد جوائز التميز هذا العالم 39 فائزاً من مختلف القطاعات، من بينهم 21 فائزاً في برنامج دبي للخدمة المتميزة، والذي يضم أعضاء البرنامج من قطاعات البيع بالتجزئة، والخدمات، والرعاية الصحية، والضيافة والترفيه، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب 18 فائزاً بجائزة دبي للجودة والتي تضم جائزة دبي التقديرية للجودة «مجالس ومجموعات الأعمال»، وجائزة دبي التقديرية للجودة، وجائزة دبي للصناعة الذكية، وجائزة دبي العالمية للجودة، وجائزة دبي الذهبية للجودة، وجائزة دبي للجودة.
وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «نهدف من خلال جوائز التميز لقطاع الأعمال إلى تعزيز ثقافة الجودة والإبداع كمحفز للمزيد من النمو والتطور في هذا المجال، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، ولتكون ضمن المدن العالمية الرائدة في مختلف القطاعات، وذلك عملاً بالتوجيهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع». 

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