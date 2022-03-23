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الاقتصادي
«العين الأهلية للتأمين» تقر توزيع 30% نقداً
«العين الأهلية للتأمين» تقر توزيع 30% نقداً
24 مارس 2022 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% على المساهمين عن العام 2021، حيث حققت الشركة أداءً قوياً ونمواً في الأعمال.
وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد افتراضياً:«لقد استمرت الفعاليات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والمزيد من القوة استناداً إلى الدعم الحكومي اللامحدود، ونتيجة ذلك تم تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.1% لعام 2021، وحسب آخر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، من المتوقع نمو الاقتصاد الوطني للعام 2022 بنسبة 4.2%، وفي ما يتعلق بالقطاعات غير النفطية فالنمو المتوقع بنسبة 3.9%، أما القطاع النفطي من المتوقع نموه بنسبة 5% هذا العام». وأضاف: «ومن المتوقع أن يشهد سوق التأمين  استمراراً في النمو.

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