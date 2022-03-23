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الاقتصادي
«وول ستريت» تنخفض عند الفتح مع صعود النفط
متعاملون في بورصة وول ستريت
23 مارس 2022 19:15

نيويورك (رويترز) - انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الأربعاء مع صعود أسعار النفط وتراجع أسهم شركات كبرى، بينما يعكف المستثمرون على تقييم التوقعات لأسعار الفائدة الأميركية في أعقاب دعوات من صانعي السياسة النقدية إلى زيادات أكبر.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.17 بالمئة إلى 34748.84 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندر اند بورز 500 القياسي 0.41 بالمئة إلى 4493.10 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.84 بالمئة إلى 13990.35 نقطة.
وواصلت المؤشرات الثلاثة التراجع في التعاملات المبكرة. 

بورصة وول ستريت
مؤشر ناسداك
مؤشر داو جونز
مؤشر ستاندرد آند بورز
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