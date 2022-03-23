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الاقتصادي
ترافيجورا: النفط قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل هذا الصيف
ترافيجورا: النفط قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل هذا الصيف
23 مارس 2022 18:16

لوزان (رويترز) - قال الرئيس المشارك لتداولات النفط في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع إن السوق قد تشهد صعود الخام إلى 150 دولارا للبرميل في صيف هذا العام وإن الخسارة الإجمالية في النفط الروسي ستصبح أكثر وضوحا في أبريل. وأبلغ بن لوكوك قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع الأولية «أظن أنكم سترون 150 دولارا للبرميل هذا الصيف». وقال «ستعرفون في نهاية أبريل ما هي الخسارة الإجمالية في النفط الروسي»، مضيفا أنه بسبب طلب ضعيف اضطر الروس لإلغاء شحنات من الخام وتخزين بعض الشحنات التي لم يتمكنوا من بيعها.

مؤسسة ترافيجورا
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النفط الروسي
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