مساعدات للشركات الأوروبية المتضررة من عقوبات روسيا

بروكسل (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن شركات الاتحاد الأوروبي المتضررة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 400 ألف يورو (440360 دولاراً)، في صورة دعم حكومي بموجب القواعد المخففة للمساعدات الحكومية بالدول أعضاء التكتل الأوروبي.

فالشركات العاملة في قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والمزارع السمكية يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 35 ألف يورو، بينما يمكن أن تحصل الشركات التي تواجه أزمة سيولة على ضمانات حكومية على القروض وعلى قروض مدعومة.

ويمكن للشركات التي تواجه ارتفاع تكلفة الطاقة الحصول على مساعدة حكومية تصل إلى 30 بالمئة من التكاليف بحد أقصى مليوني يورو، وهو ما يؤكد موضوعاً نشرته رويترز أمس الثلاثاء.

كانت المفوضية الأوروبية قد خففت قبل عامين قواعد المساعدات الحكومية، الأمر الذي سمح للحكومات بضخ مليارات اليورو للشركات المتضررة من جائحة كورونا.