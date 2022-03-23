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الاقتصادي
الذهب يعزز جاذبيته بسبب الأزمة الأوكرانية ومخاوف التضخم
الذهب يعزز جاذبيته بسبب الأزمة الأوكرانية ومخاوف التضخم
23 مارس 2022 18:03

لندن (رويترز) - زادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع بحث المستثمرين عن درع في مواجهة التضخم المتنامي بشكل حاد والغموض الذي تفرضه الأحداث في أوكرانيا على الأسواق كما قدم تراجع عائدات السندات الأميركية دعماً للمعدن الأصفر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1932.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.58 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1932.90 دولار. وقال المحلل المستقل روس نورمان «تبدو السوق متماسكة بشكل جيد للغاية منذ الانخفاض التصحيحي الحاد الذي شهدته» وهذا بدعم من الغموض الجيوسياسي القائم والطلب المادي على السلع. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات مقتربة من مستويات قياسية هذا الشهر، ثم شهدت تراجعا متواصلا حتى عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي. ثم انتقلت منذ ذلك إلى مستويات أكثر استقرارا. ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للقيمة خلال أوقات ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي. وقال المحلل بيتر فرتيج من كوانتيتاتيف كوميدتي ريسيرش إن الذهب يتلقى دعما أيضا من أسواق الدين مع تعافي السندات الحكومية الآجلة في أوروبا من الخسائر التي تكبدتها في الجلسات القليلة الماضية. كما تراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات عن مستويات مرتفعة سجلتها مؤخرا مما قلل تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ويتطلع المستثمرون الآن لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم بأول في قمة بنك التسوية الدولي في وقت لاحق من اليوم لاستيضاح المزيد من التفاصيل بشأن تشديد السياسة النقدية. وارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 25.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.60 دولار وارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 2557.96 دولار.

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