النفط يقفز في تعاملات مضطربة بعد تعطل خط أنابيب بحر قزوين

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة اليوم الأربعاء بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 5 دولارات إلى 120.50 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة زاد برنت 3.13 دولار أي 2.7 بالمئة ليسجل 118.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.00 بتوقيت جرينتش. وكان السعر قد انخفض في وقت سابق إلى 114.45 دولار للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار أي 2.5 بالمئة إلى 111.96 دولار للبرميل وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 108.38 دولار للبرميل. وظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد هجومها العسكري على أوكرانيا الذي تصفه بأنه «عملية خاصة». ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن المزيد من العقوبات على روسيا عندما يجتمع مع زعماء أوروبا غدا الخميس في بروكسل، ويحضر اجتماعات طارئا لحلف شمال الأطلسي. وما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن حظر واردات النفط الروسي الخام ومنتجاته المستمرة في التدفق إليها، لكن ذلك قد يتغير عندما يحل أجل العقود قصيرة الأجل. وحذرت روسيا أمس الثلاثاء من تراجع صادرات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بما يصل إلى مليون برميل يوميا أي واحد بالمئة من إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار لحقت به من عاصفة. وتوقفت الصادرات بالكامل عبر خط الأنابيب اليوم الأربعاء، وقالت وكالة سفن إن الإصلاحات ستستغرق شهراً ونصف الشهر على أقل تقدير.