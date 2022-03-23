«الإمارات للتنمية» و«رواد الأعمال» يبحثان تعزيز التعاون



أبوظبي(الاتحاد)

زار من جمعية رواد الأعمال الإماراتيين مصرف الإمارات للتنمية وبحث سبل تعزيز التعاون وتسريع وتيرة الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الإماراتية، تماشياً مع التزام المصرف بدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. ضم وفد جمعية رواد الأعمال الإماراتيين سند محمد المقبالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وصلاح الكعبي، المدير التنفيذي، وكلاً من سعيد المنصوري ومحمد الهاشمي وعماد الهاشمي وصالح لوتاه وعبدالله جنكان ووليد محمد سلطان. شهد الاجتماع تركيزا على بحث استراتيجيات دعم رواد الأعمال الإماراتيين ودفع عجلة الاستثمارات، خاصة من فئة (الاستثمار الملائكي) في الدولة، لتكون محفزاً لتطوير الشركات الناشئة المحلية والارتقاء بها إلى مشاريع عالمية ناجحة. كما استعرض الطرفان التحديات التي تواجه رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التمويل، إضافة إلى الفرص التي تتيح للمصرف دعم أعضاء الجمعية.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يلتزم المصرف بدعم رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة نحو تنويع اقتصاد الدولة وتعزيز مسيرتها لكي يكون لدينا منظومة الشركات الناشئة الأفضل في العالم. ويسعدنا في هذا الإطار أن نتعاون مع الجمعية لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها ويديرها مواطنون إماراتيون، ومساعدتها على النمو والاستفادة من قدراتها الكاملة بما يمكّنها من المساهمة في الانتعاش والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل».