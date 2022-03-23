شراء أجنبي يعزز مكاسب الأسهم الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أسواق المال الإماراتية خلال جلسة اليوم، وأغلقت في المنطقة «الخضراء» بدعم تدفقات استثمار أجنبي بلغت قيمته 198 مليون درهم صافي شراء، وسط تداولات إجمالية بلغت قيمتها 1.83 مليار درهم. و قاد سهما «أبوظبي الأول» و«إتصالات» المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الإرتفاع بنسبة 0.953٪ ليغلق على مستوى 9723.55 نقطة.وشهدت الجلسة إبرام 9217 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.58 مليار درهم، تم من خلالها تداول 232 مليون سهم.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.46٪ إلى مستوى 22.46 درهم، كما ارتفع سهم إتصالات بنسبة 1.64٪ إلى 36 درهما للسهم.

إلى ذلك ارتفع أيضا سهم الدار العقارية 1.06٪ إلى مستوى 4.77 درهم للسهم.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث ضخ المستثمرون الأجانب نحو 153 مليون درهم صافي شراء، وهي محصلة تداولات المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب من الجنسيات الأخرى.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب من غير العرب والخليجيين ضخوا نحو 175 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة، لكن تداولات الخليجيين سجلت صافي بيع بقيمة 23 مليون درهم في حين محصلة تداولات العرب سجلت صافي شراء بقيمة 1 مليون درهم تقريبا.

وفي سوق دبي المالي قاد سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» المؤشر العام للسوق للإغلاق في المنطقة «الخضراء» عند مستوى 3361.2 نقطة بارتفاع نسبته 0.34٪ خلال جلسة تداولات اليوم.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.93٪ ليغلق على مستوى 5.40 درهم، فيما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.71٪ عند مستوى الإغلاق البالغ 14.05 درهم.

وشهدت جلسة التداول إبرام 4415 صفقة تم من خلالها تداول 115.4 مليون سهم بقيمة 251 مليون درهم، وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 12 شركة مقابل انخفاض أسعار السوق لـ 9 شركات، فيما إستقرت زسعار 5 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 109,28 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 68,51 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 14,9 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 18,2 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 19,1 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 11,3 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا الجلسة نحو 143,3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 57.122% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 98,07 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.082% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 45,27 مليون درهم كمحصلة شراء.