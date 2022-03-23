رئيس جيانا: ارتفاع أسعار الغذاء يضر بالاقتصاد العالمي

دبي (رويترز) - قال عرفان علي رئيس جيانا اليوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار الغذاء سيضر بالاقتصاد العالمي، وسيكون له أثر مبالغ فيه على دولته الصغيرة في أميركا الجنوبية التي قال إنها ستسعى لجذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي. ودفع ارتفاع أسعار الغذاء التضخم العالمي لمستويات عالية فيما يرجع جزئياً إلى غزو روسيا لأوكرانيا، وكلاهما من المصدرين الرئيسين للقمح والمواد الغذائية الأخرى. وقال علي في مؤتمر بدبي «أثر ذلك على الاقتصاد العالمي سيكون هائلاً، ونحن كدولة نامية صغيرة سيكون الأثر مبالغا فيه علينا». وقال علي إن جيانا، وهي دولة فقيرة يقطنها 800 ألف نسمة، وبدأت مؤخراً في إنتاج النفط، يتعين عليها زيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية. وأضاف أن هذا يتطلب استثمارات خارجية. وقال «نحتاج رأسمال للتكنولوجيا». وتابع أن جيانا التي كانت تعتمد في السابق على الزراعة والتعدين تعتزم زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا، خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة. وأضاف الرئيس أن جيانا ستفي بالتزاماتها تجاه اتحاد شركات بقيادة إيكسون موبيل بدأ الإنتاج في البلاد في 2019 لكنها تريد شروطا أفضل في الصفقات المستقبلية. وقال «من الأمور المهمة الآن الحصول على المزيد من الاستثمارات لأعمال التنقيب». وأضاف أن الزيادة المخطط لها في الإنتاج ستساعد البلاد على الاستثمار في مجالات أخرى.