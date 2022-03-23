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الاقتصادي
«سايفر كابيتال دبي» تطلق صندوقاً للأصول الرقمية
«سايفر كابيتال دبي» تطلق صندوقاً للأصول الرقمية
23 مارس 2022 16:36

دبي (رويترز) - أعلنت شركة الاستثمار المباشر سايفر كابيتال التي مقرها دبي اليوم الأربعاء، إطلاق صندوق تمويل أولي بمئة مليون دولار يهدف للاستثمار في الأصول الرقمية، ومنها العملات المشفرة.
وسيمول مؤسس الشركة بيجان علي زادة الصندوق الذي سيستثمر أيضاً في منصات التمويل اللامركزي وتطبيقات البلوك تشين والألعاب المرتبطة بالعملات المشفرة.
وقال علي زادة لرويترز: «ستكون الأصول رقمية مئة بالمئة».
وتعتزم سايفر، التي تدير أصولاً قيمتها عشرة ملايين دولار، استثمار ما بين مليونين وخمسة ملايين دولار شهرياً، مع التركيز على مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لكنها ستستثمر في مناطق أخرى كذلك. 

الأصول المشفرة المدعومة
دبي
بلوك تشين
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