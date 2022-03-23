غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الصناعة التركية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع جمعية الصناعة والأعمال التركية، استهدفت تعزيز التعاون الفعال في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وبموجب بنود الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تنسيق جهودهما لتسهيل وتوسيع التعاون والتجارة والأعمال بين أعضائهما. وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في بيئة الأعمال بدولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي تحديداً وما يقابلها في بيئة الأعمال بتركيا.

كما نصت اتفاقية التعاون على تنظيم الجهود بين الطرفين لإقامة الفعاليات التجارية والمؤتمرات والندوات وغيرها، بالإضافة إلى دعوة أعضاء الغرفتين للمشاركة في المعارض والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي ينظمها الطرفان، والتنسيق فيما بينهما لتبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية وعقد لقاءات الأعمال.

جاء ذلك خلال تنظيم غرفة أبوظبي لاجتماع الأعمال مع وفد جمعية الصناعة والأعمال التركية في مقر برج الغرفة، وذلك بحضور الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، وسعيد غمران الرميثي وشامس علي خلفان الظاهري، وعامر فايز قاقيش أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعدد من ممثلي الشركات المحلية في أبوظبي.

ومن الجانب التركي حضر مراد أوزيغين رئيس الوفد التركي ونائب رئيس جمعية الصناعة والأعمال التركية، كما شهد الاجتماع نحو 20 شخصاً من ممثلي أهم الشركات والمؤسسات التركية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن ضمنها قطاعات الرعاية الصحية والبناء والتشييد والاستشارات القانونية والمال والاستثمار والأغذية والضيافة.

وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل أهمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة، التي تعتبر شريكاً اقتصادياً استراتيجياً للإمارات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات قد شهدت نمواً غير مسبوق خلال العام الماضي، مدعومة بالرؤية المشتركة والرغبة من قيادة البلدين. وهو ما تؤكده مؤشرات التجارة الرئيسية، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً غير مسبوق بلغ 13.7 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 54% عن عام 2020 وزيادة بنسبة 86% مقارنة بعام 2019. وتعد تركيا سابع أكبر شريك تجاري للإمارات بحصة تبلغ 3% من تجارتها الخارجية غير النفطية. وتعد الإمارات من بين أكبر 12 شريكاً تجارياً دولياً لتركيا. مشدداً على أهمية تضافر الجهود المشتركة لدعم هذه العلاقات لتصل إلى مستويات أوسع وأرحب في السنوات المقبلة.