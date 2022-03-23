«أبوظبي الإسلامي» يشارك في أول صفقة للتمويل الأخضر في السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم 61 مليون دولار لتمويل مشاريع بيئية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي «يو اف جيه» المالية القابضة ومصرف الإنماء وبنك الرياض وبنك سيمنز، حيث تم تخصيص 480 مليون دولار من التمويلات الخضراء لثلاث محطات مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن الهيكل التمويلي للمشاريع الثلاثة «المدينة المنورة -3» و«بريدة -2» و«تبوك -2» شريحة تمويل إسلامي بنسبة 60% من قيمة التمويل المهيكل وفق أداة التأجير الإسلامي.

وستسهم المياه المعالجة في جهود المحافظة على موارد المياه العذبة المخصصة للزراعة، ومن المتوقع أن يسهم التوفير اليومي للمياه بشكل مباشر في الأمن المائي للبلاد.

وقال مايكل دافيس، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية التجارية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعتبر تمويل هذه المشاريع جزءاً مهماً من جهود تطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم، فإننا نسعى جاهدين لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات من خلال دعم المشاريع التي تتبنى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ونتشرف بالمساهمة في دعم المجتمعات المحلية لتلبية تطلعاتهم بطريقة مستدامة من خلال توفير المياه المعالجة التي تتوافق مع المتطلبات الفنية الصارمة لهذه النوعية من المشاريع.»