«إمباور» تشيد محطة مجمع دبي لاند ريزيدنس بـ 913 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عقد بناء محطة تبريد مناطق من الجيل الجديد، بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون درهم بهدف تزويد مجمع دبي لاند ريزيدنس بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وبمعايير تتفق مع المواصفات العالمية مؤكدة أن عمليات البناء والتشييد بدأت بالفعل في الموقع حيث ستبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة خلال انتهاء المرحلة الأولى 23,500 طن تبريد والذي سيتم تشغيلها خلال الربع الأول من 2023 .وأشارت المؤسسة إلى أن السعة الإجمالية للمحطة الجديدة ستصل إلى 47,000 طن تبريد عند انجاز المشروع بالكامل. كما أكدت على أن عمليات تصميم وتشييد المحطة الجديدة تخضع لأعلى المعايير العالمية، لاسيما التي تتصل بمعايير ​الأبنية الخضراء​ المستدامة، والهوية المعمارية العصرية المميزة لدبي عموماً ولمنطقة دبي لاند خصوصاً.

يعد مشروع مجمع دبي لاند ريزيدنس (DLRC) مشروع فريد من دبي القابضة "للتملك الحر" حيث يتميز بأنه مناسب للعائلات ويقوم بتلبية احتياجات المقيمين فيه بكفاءة من خلال الوحدات السكنية المبتكرة والمنفذة ببراعة كما يقدم هذا المشروع أعلى مستويات المعيشة العصرية ويضم المساجد والمدارس ووسائل الرعاية الصحية، و يقع في موقع استراتيجي بين الطرق السريعة بين الإمارات والعين حيث يوفر وصولاً سهلاً إلى المركز التجاري والمدينة الأكاديمية ومضمار ميدان ومطار دبي الدولي وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»,أحمد بن شعفار ان المؤسسة ماضية قدماً في تطبيق منهجية مدروسة بدقة لتطوير البنية التحتية للمؤسسة بهدف الارتقاء بأدائها إلى مستويات غير مسبوقة وتوظيف الاستثمارات المطلوبة لتوسيع عملياتها في دبي في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشأتها وطواقمها الفنية إذ تبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي نحو 79.5% من الإجمالي.

وشدد بن شعفار على حرص «إمباور» في مواصلة تقديم خدمات تبريد مناطق عالية الجودة وصديقة للبيئة ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي للإمارة في تخفيض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.